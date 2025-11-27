Alerta en Barranquilla: vertimiento de químico tóxico en un caño deja más de 40 intoxicados, la mayoría niños

Una fuerte emergencia ambiental y de salud pública sacudió este miércoles a Barranquilla tras el vertimiento de un químico tóxico en el caño La Ahuyama, en el sector de Barlovento en Barranquilla, lo que provocó la intoxicación de más de 40 personas, entre ellas 27 niños que inhalaron los vapores de la sustancia. Las autoridades confirmaron que uno de los menores, un niño de 2 años, tuvo que ser ingresado de urgencia a una UCI pediátrica debido a un cuadro de neumonitis, lo que generó especial preocupación en la comunidad y encendió las alarmas en el Distrito.

El hecho ocurrió hacia la 1:00 de la tarde en la carrera 50 con calle 9, cuando los habitantes del sector percibieron un fuerte olor químico, intenso y penetrante, que rápidamente generó irritación en la garganta y dificultad para respirar. Minutos después, varias personas comenzaron a presentar síntomas de intoxicación, por lo que fueron trasladadas de inmediato a centros asistenciales. Tanto la Policía Metropolitana como organismos de atención de emergencias acudieron a la zona para evaluar la situación y evacuar a los afectados.

Crisis ambiental en Barranquilla tras derrame químico: niño de 2 años en UCI por grave intoxicación

Según la información preliminar recopilada por las autoridades, la sustancia arrojada sería cloruro de metileno, un compuesto industrial altamente volátil que puede resultar peligroso al contacto con el aire o el agua. Un hombre que realizaba trabajos de soldadura en un planchón cercano al río aseguró que, al interactuar la sustancia con el agua, se produjo una chispa seguida de un olor irritante que rápidamente se dispersó por el ambiente, afectando a quienes se encontraban en los alrededores.

Las autoridades de salud reportaron que 41 personas fueron atendidas por síntomas de intoxicación. De ellas, 24 fueron trasladadas a la Clínica Centro, entre las que se encontraban 14 menores y 10 adultos. Por su parte, otras 17 personas —13 niños y 4 adultos— fueron recibidas en el Nuevo Hospital de Barranquilla, donde se les brindó atención inmediata. La Alcaldía confirmó que todos permanecieron bajo observación médica mientras se evaluaban sus condiciones respiratorias.

El caso más delicado es el del niño de 2 años, quien tras ser valorado tuvo que ser remitido a la UCI del Camino Adelita de Char, debido a un cuadro grave de afectación pulmonar. El Distrito aseguró que, pese a la gravedad inicial, se espera que los pacientes evolucionen positivamente y que aquellos que ya muestran mejoría puedan ser dados de alta en las próximas horas. Tanto la Policía como el Cuerpo de Bomberos se desplazaron al lugar para contener la emergencia, verificar el origen del químico y evitar nuevos riesgos para la población.

El cloruro de metileno, sustancia que estaría involucrada en el incidente, es un líquido incoloro con un olor ligeramente dulce, ampliamente utilizado como solvente industrial y en procesos como la remoción de pintura, fabricación de aerosoles, elaboración de plaguicidas y producción de cintas fotográficas. De acuerdo con la Agencia para Sustancias Tóxicas y el Registro de Enfermedades (ATSDR), este compuesto no existe de manera natural en el ambiente y su principal riesgo radica en la inhalación de vapores contaminados.

Una vez inhalado, más del 70 % del cloruro de metileno entra rápidamente al torrente sanguíneo y se distribuye por órganos como el hígado, los riñones, el cerebro, los pulmones y el tejido graso, lo que puede generar desde irritación respiratoria hasta intoxicaciones severas. Además, puede estar presente en productos de uso cotidiano como pinturas en aerosol, artículos para limpieza automotriz y otros químicos domésticos.