Arrestan a hombre que golpeaba a su pareja durante el Día de la No Violencia contra la Mujer

Foto hombre que golpeaba a su pareja durante el Día de la No Violencia contra la Mujer.

En una fecha destinada a recordar la urgencia de erradicar la violencia de género, un nuevo caso volvió a estremecer al área metropolitana de Barranquilla. La mañana de este martes, en pleno Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, un hombre de 48 años fue capturado en Soledad tras ser señalado de agredir a su compañera sentimental, un hecho que evidencia que esta problemática persiste incluso en las jornadas dedicadas a visibilizarla.

La alerta llegó al Centro Automático de Despacho, donde se reportó una presunta riña en una vivienda del barrio Los Robles. Al llegar, los patrulleros encontraron a varios vecinos frente a la casa y a una mujer en estado de crisis que, entre lágrimas, denunció que su pareja la había agredido. El hombre fue detenido dentro del inmueble y trasladado bajo custodia policial.

La víctima fue llevada a la Clínica Los Almendros, donde recibió atención médica inmediata. Allí se activó la ruta de protección de la Patrulla Púrpura, la unidad especializada en violencia intrafamiliar de la Policía Metropolitana de Barranquilla, que acompañó el proceso para garantizar su seguridad.

Mientras este caso se atendía, en Barranquilla el Gobierno Nacional presentaba Salvia, la plataforma más ambiciosa del país para enfrentar las violencias basadas en género. El lanzamiento estuvo a cargo de la viceministra de la Mujer, Támara Ospina, quien recordó que el departamento del Atlántico registra más de 50 mujeres asesinadas en 2025, entre 11 y 14 de ellos tipificados como feminicidios.

La nueva herramienta, denominada Sistema Nacional de Atención, Registro, Seguimiento y Monitoreo de las Violencias Basadas en Género, permitirá activar rutas de denuncia, recibir orientación y hacer seguimiento a casos a través de la línea 155 y del portal web. Según Ospina, su objetivo es eliminar barreras institucionales y lograr respuestas oportunas desde cualquier parte del país. Además, alertó sobre el aumento de asesinatos de mujeres cometidos por sicarios en el Atlántico, una tendencia que agrava el panorama.

El presunto agresor de Los Robles fue informado de sus derechos y puesto a disposición de las autoridades por violencia intrafamiliar. La Policía reiteró que intensificará los controles en el área metropolitana, especialmente en fechas donde suelen incrementarse los casos de agresión dentro de los hogares.

El coronel Miguel Andrés Camelo, comandante de la Metropolitana de Barranquilla, recordó que cualquier ciudadano puede reportar amenazas o ataques a través de la Línea Contra el Crimen 3178965523 y el 123, disponibles las 24 horas. En un día dedicado a decir “basta”, este caso volvió a demostrar que la violencia de género no da tregua y que la denuncia sigue siendo clave para salvar vidas.