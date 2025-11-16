Hallan muerta a joven madre y estilista colombiana en EE. UU.: su pareja sufrió accidente el mismo día

Gran preocupación y tristeza ha generado la muerte de Marisol Ballestas Brochero, una joven madre colombiana de 32 años, oriunda del municipio de La Paz (Cesar), quien fue encontrada sin vida en su vivienda ubicada en Norcross, Georgia, Estados Unidos. La mujer residía allí junto a su esposo y sus dos hijas menores de edad, y había viajado al país norteamericano en busca de mejores oportunidades para su familia.

El hallazgo se conoció este viernes, luego de que las autoridades recibieran una llamada en la que una mujer reportaba la situación dentro de la vivienda. De inmediato, se activó una investigación para esclarecer las circunstancias de la muerte. Según reportes preliminares publicados por el portal JFM Noticias, el principal sospechoso en el caso sería su esposo, quien habría estado con ella antes del trágico hecho.

Misteriosa muerte de colombiana en Georgia: su esposo sufrió un accidente horas después

De acuerdo con la información inicial, la pareja de Marisol dejó a sus hijas en la escuela durante la mañana y posteriormente sufrió un accidente de tránsito, siendo trasladado a un hospital en estado delicado. Ahora, los investigadores tratan de establecer si la muerte de la joven ocurrió antes o después de ese incidente, lo que podría ser crucial para determinar responsabilidades y el desenlace del caso.

La noticia generó una ola de consternación en La Paz, Cesar, donde familiares, amigos y vecinos lamentaron la tragedia que rodea la vida de la víctima. Para muchos habitantes, la situación ha sido doblemente dolorosa por tratarse de una joven trabajadora que luchaba desde el exterior para brindarle bienestar a sus hijas.

Según información recopilada por El Heraldo, Marisol Ballestas era estilista profesional y vivía en un conjunto residencial de Atlanta junto a sus tres hijas. Algunos familiares que se encuentran en Estados Unidos empezaron a preocuparse al notar que no había movimiento en la vivienda, por lo que decidieron ingresar por una ventana. Allí se encontraron con la desgarradora escena: Marisol estaba sin signos vitales y, según las primeras versiones, presentaba indicios de asfixia.

El único y principal señalado del hecho sería su expareja sentimental, Fabricio Cerchar, también colombiano y oriundo del municipio de San Diego, Cesar. La familia confirmó que la pareja llevaba cerca de tres días separada debido a algunos inconvenientes personales.

“Ella se fue a los Estados Unidos junto con él y tres niñas… Lo hicieron en busca de un mejor futuro”, expresó Katherine Vides, prima hermana de la joven fallecida, quien también solicitó prudencia y respeto mientras se esperan los resultados médicos y judiciales que permitan esclarecer el caso.

Mientras las autoridades descubrían el cuerpo de Marisol, también se conoció que Cerchar había chocado su vehículo contra la pared de un colegio en Atlanta, por lo que sufrió graves lesiones y permanece hospitalizado en estado crítico, tras ser sometido a varias cirugías.

El caso sigue en manos de las autoridades estadounidenses, mientras la familia continúa enfrentando la incertidumbre sobre lo que ocurrirá tanto con el proceso judicial como con la repatriación del cuerpo hacia Colombia. Según señaló Telemundo Atlanta, algunos testigos creen que Marisol podría haber sido víctima de feminicidio, aunque esa versión aún no ha sido confirmada oficialmente.