“Me robaron las cositas que con tanto sacrificio trabajé”, llorando famoso cantante vallenato lamentó robo en su vivienda

El reconocido cantante vallenato Alfonso Stummo alzó su voz públicamente para denunciar el robo robo del que fue víctima en su residencia, ubicada en un sector que consideraba tranquilo de Barranquilla. A través de un video difundido en redes sociales, el artista hizo un llamado urgente a las autoridades y al alcalde Alejandro Char, expresando su temor e indignación por la forma en que la delincuencia está impactando la vida cotidiana de los ciudadanos.

Visiblemente afectado, Stummo relató que los delincuentes ingresaron a su vivienda mientras él y su familia no se encontraban, llevándose consigo elementos de valor que había adquirido a través de años de esfuerzo y trabajo musical. Su mensaje, cargado de impotencia, rápidamente generó solidaridad por parte de seguidores, colegas y habitantes de la ciudad que se sienten identificados con esta realidad.

El intérprete inició su mensaje diciendo: “Bueno. Este video lo hago porque yo creo que ya basta. Esta ciudad está invivible. Diario veo cómo le roban las cadenas, los relojes a los colegas, a la gente. ¿Cómo no podemos andar acá ni con nuestras prendas se puede andar?”. Con ello, Stummo quiso reflejar una problemática que, según él, se ha vuelto habitual en distintas zonas de la ciudad.

El cantante insistió en la idea de que incluso renunciar al uso de objetos personales de valor no es suficiente para evitar ser víctima de la delincuencia: “Está bien. Ya nosotros estamos por andar sin prendas. Pero entonces aquí en la casa también llegan por las prendas y llegan por nuestras cosas”, enfatizó.

La preocupación del músico estuvo centrada no solo en lo material, sino en la protección de su familia. En un momento del video, expresó con evidente angustia:“¿Cómo entras a la casa con unos bandidos que uno no sabe? Y si yo llego en ese momento con mis pelaitos pequeños y encuentro esos bandidos, ¿qué nos hacen? Nos matan. Esto es un sector supuestamente tranquilo. ¿Cómo entran a las casas de las personas?”

Con estas palabras, Alfonso Stummo cuestionó las condiciones de seguridad en su entorno y la facilidad con la que, según describió, los delincuentes pudieron vulnerar su hogar. También hizo un llamado directo al mandatario local, reconociendo su gestión, pero solicitando acciones urgentes:“Alcalde Alejandro Char, usted es un buen alcalde, lo sigo, lo admiro. Hay que hacer algo con esta ciudad”, afirmó.

El cantante reiteró su sensación de vulnerabilidad al llegar a su vivienda y encontrarse con el devastador panorama que dejó el robo:“No puede ser posible levantarme y ver todo lo que hacen, y encontrar este panorama y ver a mi familia afectada. Eso no es justo. No es justo. Por eso hago este video y hago esta denuncia”.

El artista hizo énfasis en el dolor emocional que provoca el hecho de que extraños hayan entrado a su espacio personal y familiar:“No sabes lo que se siente saber que alguien estuvo en tu casa, saber que aquí vive tu familia, no saben lo que se siente eso”, dijo con la voz entrecortada.

Para Stummo, la indignación también proviene del sacrificio que representa el trabajo de un músico en Colombia:“No sabes lo que se siente la impotencia de saber que ya se llevaron tus cosas. Lo que trabajaste por tanto, sano. No es justo. No es justo”, puntualizó.

¿Quién es Alfonso Stummo?

Alfonso Stummo Guerra es un cantante de música vallenata con una voz destacada por su potencia, frescura y versatilidad para interpretar distintos aires del folclor. Además de su carrera artística, se ha preparado académicamente y actualmente se encuentra en octavo semestre en la Universidad Metropolitana de Barranquilla.

Recientemente lanzó su primer álbum discográfico titulado ‘Aquí estoy, aquí voy’, en compañía del acordeonero Paulo del Toro. Este trabajo reúne 12 temas vallenatos en variados estilos que incluyen nueva ola, canciones románticas y paseos tradicionales. Entre los compositores participantes destacan Luis Egurrola, autor de Por qué cogió camino; el ‘Mello’ Rudas; ‘Kiko’ Zabaleta; Jorge Mario Gutiérrez; ‘Nando’ Piña; y ‘Lucho’ Stummo, familiar del artista.

El disco también incluye tres canciones de especial significado: La niña y La florecita, escritas por el propio Alfonso Stummo, así como Destrozaste mi alma, del icónico y recordado Kaleth Morales.