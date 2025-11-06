Entre lágrimas, Aida Merlano reaparece y rompe el silencio: “No me arrepiento de haberme fugado”

La excongresista Aida Merlano volvió a aparecer públicamente en el marco de una audiencia preparatoria, en la cual la Fiscalía General de la Nación presentó ante el Juzgado 18 Penal del Circuito de Bogotá el preacuerdo suscrito con la exparlamentaria por el delito de fuga de presos. Este proceso se refiere a la recordada y cinematográfica fuga que protagonizó en octubre de 2019, cuando logró escapar durante una cita odontológica en la capital, saltando desde un tercer piso con ayuda de una cuerda.

Durante la diligencia judicial, Merlano tuvo unos minutos para dirigirse a la jueza y, visiblemente conmovida, ofreció una reflexión sobre su presente y su pasado. Entre lágrimas, afirmó que en la guarnición militar donde se encuentra recluida actualmente ha encontrado tranquilidad, y que si bien no se arrepiente de haberse fugado, sí se arrepiente de los delitos que la llevaron a estar detenida inicialmente.

“No me arrepiento de haberme fugado. Me arrepiento de los errores que cometí antes, de los delitos que me llevaron a estar privada de la libertad por primera vez”, expresó la excongresista, señalando que las razones que la motivaron a escapar responden a circunstancias personales y de riesgo que, según ella, solo ella conoce. También aseguró que, por ahora, no desea salir del lugar donde cumple su condena, pues se siente segura y en paz.

Por su parte, la Procuraduría General de la Nación consideró que el preacuerdo entre la Fiscalía y Merlano se ajusta a los requisitos legales, por lo que no presentó objeciones frente a su radicación. No obstante, será la jueza del caso quien determine si este será finalmente avalado. La audiencia para la lectura de decisión fue fijada para el 5 de diciembre, fecha en la que se conocerá si el documento recibe legalidad.

Cabe recordar que la Fiscalía llamó a juicio a Aida Merlano Rebolledo hace casi dos años, y que en su expediente se describe cómo la excongresista planeó la fuga con ayuda de terceros. Según los documentos del ente acusador, se habrían utilizado guantes, una cuerda y el apoyo de funcionarios del Inpec y particulares que facilitaron la evasión, conformando un entramado de corrupción que aún sigue siendo materia de investigación.