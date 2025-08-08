“Se rebelaron”: integrantes de bacrim de ‘Los Costeños’ desataron motin e incendio en carcel de alta seguridad

La Policía Metropolitana de Barranquilla entregó en la mañana de este viernes nuevos detalles sobre el amotinamiento registrado en la Penitenciaría El Bosque, ubicada en la calle 76 con carrera 8. El incidente, que alteró la tranquilidad del sector, se presentó hacia las 7:10 a.m., cuando 112 personas privadas de la libertad protagonizaron disturbios en el interior del centro penitenciario.

De acuerdo con el informe policial, la situación se originó durante una intervención en el pabellón que alberga a los privados de la libertad pertenecientes al grupo criminal conocido como ‘Los Costeños’. En medio del procedimiento, los internos comenzaron a generar riñas y alteraciones del orden, lo que obligó a la rápida intervención de las autoridades para restablecer la normalidad y garantizar la seguridad dentro de las instalaciones.

Disturbios e incendio en pabellón de ‘Los Costeños’ fueron controlados sin heridos

Uno de los momentos más críticos ocurrió cuando los reclusos iniciaron un incendio en el pabellón. La emergencia fue atendida de manera inmediata por las máquinas del Cuerpo de Bomberos de Barranquilla, cuyo personal ingresó al penal para sofocar las llamas y evitar que se propagaran a otras áreas del establecimiento. Gracias a la rápida respuesta, se evitó que el fuego causara daños mayores.

La Policía Metropolitana precisó que, tras la intervención, la situación fue controlada y no se registraron heridos entre los internos ni entre el personal de custodia y vigilancia. Asimismo, señalaron que se están adelantando las investigaciones correspondientes para determinar las causas exactas del motín y los posibles responsables de los daños ocasionados.

Aunque la institución destacó que este tipo de hechos no son frecuentes en la Penitenciaría El Bosque, sí generan un estado de alerta en las autoridades del Distrito 4, que mantienen vigilancia especial para prevenir nuevas alteraciones.

Habitantes del sector reportaron haber escuchado ruidos y gritos provenientes del penal durante la mañana, lo que generó preocupación entre la comunidad. Algunos vecinos manifestaron que, aunque confían en la labor de la Policía y los Bomberos, temen que estas situaciones se repitan y puedan poner en riesgo la seguridad del área.

El amotinamiento en la Penitenciaría El Bosque pone nuevamente sobre la mesa el debate sobre las condiciones de reclusión y el control de la convivencia interna en los centros penitenciarios del país, así como la necesidad de fortalecer las medidas de seguridad para prevenir actos violentos.