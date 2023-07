Pese a que las acciones de la banda criminal ‘Los Costeños’ continúan en Barranquilla a través de las extorsiones y los ataques negocios y comerciantes ahora Jorge Eliécer Díaz Collazos, alias ‘Castor’ máximo líder de esta organización, pidió pista para ser ‘gestor de paz’, como Salvatore Mancuso y Alexander Farfán Suárez, alias ‘Gafas’.

El cabecilla de ‘Los Costeños’ realizó esta solicitud durante una audiencia. Así lo reveló Noticias RCN.”Usted sería la persona encargada de ordenar homicidios, venta o cobro de sustancias estupefacientes, reclutamiento de menores; desplazamientos y hurtos en toda la jurisdicción del Atlántico”, dijo el fiscal encargado del proceso.

‘Castor’ señalado por guerra criminal de ‘Los Costeños’ en Barranquilla, pidió pista como gestor de Paz

Cabe recordar que ‘Los Costeños’ y los “cachorros” de ‘Castor’ no han detenido su accionar criminal en el departamento del Atlántico, de acuerdo a las últimas investigaciones.”A raíz de la nueva presidencia de la idea de la ‘paz total’ siempre hemos dejado claro y desde un principio le he dicho a mis abogados que no nos opusiéramos y que no alargáramos esta audiencia, pero que dejáramos claro de que estamos puestos a someternos a la justicia”, indicó alias ‘Castor’.

”Quiero ingresar a este programa para tratar de construir la paz para nuestro país, que es la finalidad de lo que pretende nuestro señor presidente en estos momentos”, agregó.

Investigan relación de Castor con masacre de Los Vega en Barranquilla

El pasado 5 de julio, en diligencias de allanamiento, el Gaula de la Policía y la Fiscalía informaron que capturaron a los tres hombres que aparecían en un video “celebrando” la masacre perpetrada en la urbanización Villa Campestre, donde fueron ultimados a bala tres miembros de ‘Los Vega’.

Los allanamientos se ejecutaron, en los barrios de Las Malvinas y El Bosque, en Barranquilla, y otro en Soledad.

Las autoridades les hallaron a los delincuentes tres fusiles, armas cortas, panfletos y las armas de camuflaje utilizadas para la filmación del video.

También puede leer: “Todos se van a morir, pura costa pa’ Los Costeños, “: video de presuntos autores de masacre del Clan Vega

Los tres capturados, de acuerdo con el Gaula de la Policía, estarían al servicio de la banda ‘Los Costeños’, de la línea liderada por Jorge Eliécer Díaz Collazos, alias ‘Castor’.

Según las investigaciones, estos antisociales estarían azotando a comerciantes y habitantes de Las Malvinas, El Bosque y parte de Soledad.