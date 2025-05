Con extraños signos hallan a mujer muerta en apartamento al norte de Barranquilla

Las autoridades investigan la muerte de Mónica Fuentes Villanueva, una mujer de 47 años oriunda de Santander, quien fue hallada sin vida en la mañana de este lunes dentro de un apartamento en el Edificio Luxus Garden, ubicado en el barrio Ciudad Jardín, en el norte de Barranquilla.

De acuerdo con el reporte policial, Fuentes había estado la noche anterior en compañía de dos contratistas de una empresa de economía mixta. Según el testimonio de los acompañantes, todos llegaron al apartamento alrededor de las 2:00 a.m. y se acostaron a descansar. Sin embargo, al despertar en la mañana, notaron que la mujer no respondía y presentaba signos extraños preocupantes en su cuerpo: se encontraba morada, sin signos vitales y con sangre en la nariz.

El Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía se hizo presente en el lugar para realizar la inspección judicial y asumir la investigación del caso. Hasta el momento, no se han revelado hipótesis oficiales sobre las causas del deceso, mientras se esperan los resultados del dictamen forense.

Según información preliminar, Mónica Fuentes residía en la ciudad de Cúcuta y se encontraba en Barranquilla desde hacía once días, alojada en ese apartamento por motivos laborales. Se desempeñaba como interventora de una firma que supervisa obras contratadas por la empresa Edubar, y además, según las autoridades, se encontraba en un periodo de incapacidad médica mientras se realizaba varios exámenes con especialistas.

El caso continúa en manos de las autoridades competentes, que avanzan en la recolección de pruebas y testimonios para esclarecer lo ocurrido.

Otra mujer muerta en extrañas circunstancias en Barranquilla

La familia de María Alejandra Guerrero Montiel, patrullera de la Policía Nacional, emitió un comunicado este lunes para pronunciarse sobre la muerte de su ser querido, ocurrida en la madrugada del pasado 28 de abril en un conjunto residencial del sector Caribe Verde, en el sur de Barranquilla.

Según relataron sus familiares, la joven patrullera murió tras caer desde un quinto piso en circunstancias que califican como extrañas y preocupantes. En el momento de los hechos, María Alejandra se encontraba en compañía del subintendente Andrés Alfonso Castro Gómez, adscrito a la Regional 8 de la Policía Nacional.

La familia Guerrero Montiel fue enfática en señalar que el subintendente no era pareja sentimental de María Alejandra, desmintiendo versiones que circularon en un inicio. Además, rechazaron tajantemente que se trate de un caso de suicidio, y por el contrario, denunciaron públicamente un presunto feminicidio, señalando directamente al subintendente como el principal sospechoso.

En el comunicado, también manifestaron su preocupación por el manejo del caso por parte de las autoridades. Alegan que hubo presunto tráfico de influencias por parte del subintendente con los uniformados que atendieron la escena, lo cual, según ellos, impidió que se activaran los protocolos correspondientes. Criticaron que, pese a la gravedad del hecho, no se realizó una detención preventiva ni se solicitó la intervención inmediata de los organismos de control disciplinario internos de la institución, especialmente cuando están involucrados dos miembros activos de la Policía Nacional.

Por último, los familiares descartaron cualquier antecedente que indicara una conducta autolesiva por parte de la patrullera. “María Alejandra no sufría de trastornos del sueño, no era sonámbula, y no tenía motivos para quitarse la vida”, recalcaron, y exigieron una investigación rigurosa que esclarezca lo sucedido.