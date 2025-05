Giro en caso de Tatiana Hernández podría tratarse de un secuestro, dice su abogado en Cartagena

A casi tres semanas de la desaparición de Tatiana Alejandra Hernández Díaz, estudiante de medicina de 23 años, la incertidumbre sigue creciendo. Tatiana fue vista por última vez el 13 de abril cerca del Hospital Naval de Cartagena, donde realizaba su año rural como parte de su formación en la Universidad Militar Nueva Granada. Desde entonces, su paradero es un misterio, y los esfuerzos por encontrarla se han intensificado, tanto desde las instituciones oficiales como por vías independientes.

El abogado Antonio Hernández, representante legal de la familia, ha tomado la decisión de iniciar una investigación privada al considerar que la respuesta de las autoridades ha sido insuficiente. En este contexto, planteó una hipótesis alarmante: Tatiana podría estar en manos de terceros. En entrevista con Caracol Radio, fue enfático en señalar que descarta la posibilidad de un accidente en el mar o una desaparición voluntaria. “No creo que se haya ahogado o suicidado, allí hay otra hipótesis más fuerte”, afirmó.

Para Hernández, lo más probable es que se trate de una retención ilegal, posiblemente un secuestro. Sin embargo, hasta el momento no ha habido exigencias de rescate ni contacto alguno por parte de presuntos captores. Esta ausencia de comunicación directa con los familiares ha generado más preguntas que respuestas.

Frente a la lentitud en los avances del caso, el abogado ha decidido emprender acciones internacionales. Anunció que está preparando solicitudes formales para involucrar a agencias de investigación extranjeras, en particular de Estados Unidos. “Estoy preparando varios memoriales en ese sentido para solicitar las ayudas internacionales”, indicó. Según su análisis, la gestión de la Fiscalía General de la Nación ha sido limitada frente a la complejidad del caso. “Entendemos que la Fiscalía está recargada de trabajo, pero en realidad consideramos que hay una gestión bastante corta frente al escenario como tal”, puntualizó.

Por su parte, la Fiscalía continúa recopilando información y ha citado a personas cercanas a Tatiana con el objetivo de reconstruir sus últimas actividades. A pesar de ello, no se ha confirmado ninguna hipótesis oficial sobre su desaparición.

La ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, se refirió al caso durante su visita a Cartagena con motivo de la II Conferencia Internacional de Reforma Agraria. La funcionaria destacó que una de las líneas de investigación se centra en el análisis forense de los dispositivos electrónicos de Tatiana. “Se están haciendo verificaciones de los equipos celulares y del equipo de computación de la médica en ruralidad”, explicó.

Buitrago aseguró que tanto el gobierno central como el gobierno local están prestando atención al caso. “Gracias a eso, la Fiscalía ha llevado las investigaciones de manera rápida. Esperamos contar con información que pueda salir de estos equipos”, afirmó. No obstante, fue clara al subrayar que, por ahora, no hay una línea concreta sobre lo ocurrido. “Realmente, mientras no haya un elemento, no podemos hablar de secuestro. Identificarlo le compete a la Fiscalía”, concluyó.

Mientras tanto, la Interpol emitió el pasado 25 de abril una circular amarilla, una alerta internacional para localizar a personas desaparecidas en circunstancias extrañas. El documento incluye datos físicos de Tatiana como su estatura (1,65 m), cabello y ojos marrón claro, así como varios tatuajes distintivos: dos huellas en el brazo izquierdo, una frase que dice “Residencia” en el antebrazo derecho y una estrella en el abdomen.

La emisión de esta alerta implica que las fuerzas policiales de 196 países miembros activen protocolos de búsqueda y verificación. Con este respaldo internacional y los nuevos esfuerzos independientes, la familia mantiene viva la esperanza de encontrar a Tatiana y esclarecer las circunstancias que rodean su desaparición.