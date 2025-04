“Turismo de olla no es bienvenido”: Nativos de Barú prohíben a turistas llevar alimentos a la playa

A través de la redes sociales se conoció un video en el que se denunció que los nativos de Barú estarían prohibiendo a los turistas llevar sus propios alimentos. Aseguran que se les está afectando su economía y que dejan sucia la playa.

En las imágenes que se conocieron en las redes sociales se observa que los turistas son detenidos en el ingreso a la playa y le ordenan hacer filas a los turistas para revisar lo que llevan.

En Barú están prohibiendo ingresar alimentos

"Nativos de Playa Blanca, Barú (C/gena) implementan restricción a turistas. Los isleños prohíben el ingreso de alimentos y mecatos, bajo el argumento que afectan su economía porque no compran y además les dejan basuras. Dicen que “turismo de olla” no es bienvenido“, indicó la cuenta Colombia Oscura, quien publicó el video.

La mujer que grabó el video dice: “No están dejando entrar hieleras, no están dejando entrar mecato, no están dejando entrar nada, (...) no se pueden meter cosas, están revisando bolsos”.

Además, se observa cómo una de las mujeres le indica a un turista que debe dejar lo que trae en el carro.

Los usuarios de internet se pronunciaron de inmediato diciendo que: "@dumek_turbay mi querido alcalde, esto es legal? Se que es un hombre correcto pero no deben de prohibir para mi y la alimentación es un derecho", “Hola, yo soy venezolano y vendedor en baru. No son restricciones son medidas colectivas para apoyar los negocios locales. Manejamos precios justos siempre”, “Es que la gente de Playa Blanca puede imponer este tipo de restricciones? Las playas les pertenecen? La verdad, no sé a qué ir a pasar malos tratos y ratos, pero sobre todo a tener que dejarse estafar y atracar de los “nativos” porque al parecer también es una deuda ancestral” y “Las playas son territorios públicos, PUBLICOS”.