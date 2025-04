“Increíble que nos estemos acostumbrando a las amenazas de Petro”: ‘Fico’ Gutiérrez

Desde el Congreso de Naturgas en Barranquilla, el alcalde de Medellín, Fico Gutiérrez, lanzó duras críticas contra el Gobierno de Gustavo Petro y envió un mensaje político claro con miras a las elecciones presidenciales de 2026: “Tiene que haber un cambio en 2026”, afirmó.

Durante su intervención, Gutiérrez aseguró que Colombia debe mantenerse unida de cara a las votaciones del próximo año. “El mensaje mío es aguante y aguantemos, solo faltan un año y seis meses”, expresó, al tiempo que advirtió: “Colombia aguanta cuatro años de desastres, no aguanta ocho, de eso estoy absolutamente seguro”.

El mandatario local no ocultó su tensión con el presidente Gustavo Petro, a quien acusó de ejercer presión sobre los mandatarios locales. “Es increíble que hoy nos estemos acostumbrando a las amenazas de un Presidente y un Gobierno nacional. Yo lo he dicho en varios pueblos: yo estaba acostumbrado a que me amenazaran las organizaciones criminales, pero nunca a que lo hiciera un Presidente”, denunció.

‘Fico’ Gutiérrez: “Es increíble que en Colombia se normalicen las amenazas de Petro”

En cuanto al tema energético, el alcalde fue enfático en señalar al Gobierno Nacional como responsable de la actual escasez de gas. Durante el panel Visión de las ciudades energéticas: innovación, colaboración y desarrollo, recordó que desde EPM se había advertido desde el año pasado sobre el déficit, pero las alertas fueron desestimadas. “El Gobierno lo negó, dijo que era pánico económico”, señaló.

Según Gutiérrez, el déficit actual en el suministro de gas natural es del 7,5% y podría llegar al 16% en 2026. Aseguró que se trata de “una crisis anunciada y que parece autogenerada, con propósitos poco claros”. También afirmó que la problemática se extiende al sector energético, afectando directamente a los usuarios.

El alcalde instó al Presidente a dejar de lado las confrontaciones ideológicas: “Hay que decirle a Petro que deje el odio, que se dedique a gobernar y que entienda que el país necesita seguridad energética”.

Finalmente, pidió que la seguridad energética no dependa de ideologías, sino que se convierta en una política de Estado: “No se puede depender del capricho ideológico de un Gobierno. La soberanía energética debe ser prioridad nacional”, concluyó.