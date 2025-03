“Tengo belleza, carisma, dinero, pero no ilegalidad”: curiosa reacción de Aida Victoria Merlano a triunfo judicial

Un juez especializado de Barranquilla acaba de cerrar el proceso penal que se le seguía a la influenciadora Aida Victoria Merlano por presunto enriquecimiento ilícito, al aceptar la petición de su defensa y de la Fiscalía de precluir el expediente. Este caso que comenzó hace varios años, finalmente encuentra un giro inesperado, dejando atrás meses de incertidumbre legal para la joven creadora de contenido.

Aida Victoria no dudó en compartir su visión sobre esta experiencia en un video, donde abordó lo que consideró una “paradoja de su vida”. En sus palabras, “creen que busco hombres por dinero, pero me investigan por enriquecimiento ilícito“. Relató que hace como 3 años, alguien presentó una denuncia anónima en la Fiscalía, acusándola de haberse enriquecido ilícitamente.

Reacción de Aida Victoria Merlano sobre el cierre de su caso por el delito de enriquecimiento ilícito

“Normalmente, tú eres inocente hasta que se demuestra lo contrario, pero en los casos de enriquecimiento ilícito, se invierte la carga de la prueba", explicó Aida Victoria. En este tipo de investigaciones, en lugar de ser considerada inocente hasta que se pruebe lo contrario, la acusada debe demostrar su inocencia. “La Fiscalía te llama y te dice: ‘Mira, yo creo que tú eres culpable, entonces demuéstrame que eres inocente‘."

Aida Victoria detalló cómo, después de la denuncia anónima, ella presentó su documentos legales y explicó el origen de cada ingreso de dinero involucrado. “La Fiscalía dijo: ‘Bueno, estaremos investigando’. Pero desde ese momento, los bancos no me prestan dinero", comentó la influenciadora, señalando que todo lo que ha logrado adquirir ha sido pagado de contado. “Cuando suena mi nombre, saltan todas las centrales de riesgo, y básicamente, si quieres mi amistad, tiene que ser por mi linda cara, porque no te sirvo de codeudora”.

La situación fue aún más difícil para Aida Victoria, pero a pesar de la denuncia anónima y las restricciones impuestas por el sistema financiero, se mantuvo firme. Según relató, “hasta hoy, después de una exhaustiva investigación, la Fiscalía vio que la denuncia anónima no tenía base sólida, y afirmó: ‘Yo es que estoy viendo una historia que estás contando que yo no he visto, ¿qué ha pasado?‘"

Con el tiempo, la defensa de Aida Victoria presentó las pruebas necesarias, y finalmente, la Fiscalía aceptó que no había pruebas suficientes para continuar el proceso judicial. “La Fiscalía dijo: ‘Señor juez, yo no me la puedo llevar a juicio porque yo no tengo pruebas contra ella’“. En sus propias palabras, Aida Victoria enfatizó que aunque tiene belleza, carisma y dinero, todo ha sido obtenido de manera legal y no a través de prácticas ilícitas.

Finalmente, la creadora de contenido agradeció a sus abogados, a su perito y, por supuesto, a Dios, afirmando: “Yo no pelé en mis fuerzas, pelé en las suyas”.