Más de doscientos niños sin alimentos por cierre de comedores de “Manitos de Dios”, en Barranquilla

Una alarmante denuncia se produce en Barranquilla porque están en riesgo más de doscientos niños que se quedaron sin alimentos por el inminente cierre de los comedores de la Fundación “Manitos de Dios”. Estos espacios seguros para los más pequeños funcionan desde hace más de cuatro años, operando en Barranquilla y Soledad, con ayuda de diferentes organizaciones sociales. Sin embargo, muchos de los convenios con estas entidades han finalizado y su fundadora y organizadora, la lideresa social Sandra Vesga, a quien hace unos años se le dedicó un artículo en PUBLIMETRO, está clamando por ayuda para estos niños, algunos retornados y migrantes en tránsito.

Los comedores funcionan en el barrio El Ferry, donde diariamente se entregan 120 almuerzos, y en la zona conocida como El Porvenir, en Soledad, se entregan 100 raciones más. La lideresa Vesga afirma que esta es la única ración de alimentos que estos niños reciben al día, que sus familias no cuentan para poderles brindar una comida al día.

Así puede ayudar a la Fundación Manitas de Dios con alimentos para niños en Barranquilla y Soledad

“Nuestra situación es crítica porque no tenemos recursos para adquirir insumos en los bancos de alimentos y los convenios que teníamos con otras organizaciones se nos han terminado. Tenemos las cocinas vacías sin poder cocinar los almuerzos para los niños, porque no tenemos arroz ni aceite ni más alimentos. Nosotros no pedimos dinero, les rogamos a quienes puedan colaborarnos de corazón con donaciones en especie de arroz, aceite, frutas, verduras y demás alimentos no perecederos para poder seguir brindando la atención a nuestros niños”, ruega Sandra en diálogo con PUBLIMETRO Colombia.

La Fundación Manitos de Dios ha recibido apoyo de otros medios de comunicación, fundaciones y organizaciones nacionales e internacionales y espera volver a lograr convenios con más entidades para poder seguir atendiendo a esta población en Barranquilla y Soledad.

“A mí se me parte el corazón porque a veces no podemos sino servir mazamorra de plátano y los niños se nos acercan y nos dicen que sólo pueden consumir carne cuando nosotros les cocinamos el sancocho, acá la situación del hambre aterra en Barranquilla”, lamentó Sandra.

Este es el número de contacto de Sandra Vesga: 301 202 57 24.