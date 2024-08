Campaña “Together With Love” apoyó a 120 niños en Bogotá, Cali y Cartagena.

Minor Hotels Europe & Américas, propietario, operador e inversionista de hoteles, actualmente con una cartera de más 15 hoteles en la región Andina ubicados en Barranquilla, Bogotá, Cali, Cartagena, Medellín y Quito, celebró de la mano de 120 niños de la fundación Amiguitos Royal en Bogotá el regreso a clases. Bajo la iniciativa “Together with Love”, la compañía, como lo ha venido haciendo cada año, acompañó a más de 120 niños brindándoles un día lleno de diversión, creatividad y apoyo en su desarrollo.

PUBLICIDAD

La iniciativa tiene campañas activas tres veces al año: durante Pascua, las vacaciones escolares y Navidad, llevando regalos y actividades a niños en situaciones vulnerables. Esta iniciativa se implementa en toda la región de Latinoamérica, incluyendo Argentina, Chile, México y en todas las ciudades donde la marca tiene presencia.

La Responsabilidad Social Empresarial es un pilar fundamental de la compañía; por ello, Minor Hotels cuenta con distintos programas como DowNHState, que se encarga de emplear personas con síndrome de Down, y siNHmiedo, que se enfoca en la educación para la prevención del cáncer, entre muchos otros. En el caso de Together With Love, se busca acompañar a niños de distintas fundaciones en la región durante todo el año y combatir la desnutrición infantil.

Campaña “Together With Love” apoyó a 120 niños en Bogotá, Cali y Cartagena

“En Minor Hotels creemos que estas actividades son una oportunidad para sembrar alegría y esperanza en los corazones de los niños. Con actividades recurrentes en nuestras 3 ediciones anuales, buscamos que los niños no solo disfruten de un día lleno de diversión, sino que también se sientan valorados y amados. Esta iniciativa refuerza nuestro compromiso con el bienestar y el desarrollo integral de los niños en nuestras comunidades,” María Constanza Ortiz, directora del programa Together With Love en Colombia.

La celebración se llevó a cabo el 25 de julio en fundaciones de Bogotá, Cali y Cartagena donde participaron 120 niños. Durante este día, los niños disfrutaron de un show de títeres y otras actividades diseñadas para fomentar la creatividad y el compañerismo. Además, en Bogotá, los niños contaron con la compañía del reconocido influencer Ami Rodríguez.

Sobre Minor Hotels

Minor Hotels es un grupo hotelero global que opera más de 550 hoteles, complejos turísticos y residencias en 56 países, y persigue la visión de crear un mundo más apasionado e interconectado. Como propietario, operador e inversor de hoteles, Minor Hotels satisface las necesidades y deseos de los actuales viajeros globales gracias a su diversa cartera de ocho marcas de hoteles – Anantara, Avani, Elewana Collection, NH, NH Collection, nhow, Oaks y Tivoli – y un portfolio de negocios relacionados. Minor Hotels está acelerando rápidamente sus ambiciones de crecimiento global, con el objetivo de agregar más de 200 hoteles para finales de 2026.

También puede leer: Lanzan práctica opción para viajeros fitness que visiten Bogotá

PUBLICIDAD

Minor Hotels es miembro de Global Hotel Alliance (GHA), la alianza de marcas hoteleras independientes más grande del mundo, y participa en el programa de fidelización GHA DISCOVERY.

Minor Hotels es miembro de Global Hotel Alliance (GHA), la alianza de marcas hoteleras independientes más grande del mundo, y participa en el programa de fidelización GHA DISCOVERY.