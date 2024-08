Conozca cómo desde un cómodo alojamiento puede salvar a un manglar en Barranquilla

Pocos se han puesto a pensar cómo desde el mismo alojamiento que decidan tomar para sus vacaciones o viajes de negocios pueden ayudar a restaurar un ecosistema tan frágil como lo es el manglar y desde hace varios años esta cadena hotelera se preocupa por hacer la diferencia. Se trata del hotel BH Barranquilla, ubicado en la carrera 57 #75-78 en el barrio Alto Prado, que se encuentra rodeado de un entorno empresarial, centros comerciales y sitios de ocio, ofreciendo a sus huéspedes una ubicación privilegiada con fácil acceso a diversas comodidades. Este hotel forma parte de la cadena Germán Morales Hoteles (GMH) y se distingue por sus cómodas camas, una variada oferta en el desayuno, y una atención personalizada que busca hacer sentir a cada visitante como en casa.

El compromiso del BH Barranquilla con el medio ambiente es una de las principales prioridades de la cadena. Entre sus iniciativas de sostenibilidad se destacan el uso de equipos que ahorran energía y agua, así como la implementación de empaques y elementos biodegradables que contribuyen a reducir la contaminación.

Además, el hotel apoya el programa de protección del Mico Tití Cabeciblanco, una especie colombiana en peligro crítico de extinción, y cuyo mayor hábitat se encuentra en los departamentos de Bolívar, Atlántico y el Urabá Antioqueño. Entre los años 70 y 80, más de 30 mil ejemplares fueron sacados ilegalmente del país, lo que ha puesto a esta especie en una situación crítica. La iniciativa busca no solo proteger a estos primates, sino también conservar su hábitat natural, el bosque seco tropical, del cual solo queda un 2% en la zona.

El hotel también cuenta con el programa ‘Default No Cleaning’, respaldado por su condición de ser la primera cadena hotelera en Colombia con un reporte de carbono neutro. Al momento del registro, se informa a los huéspedes sobre la opción de no realizar la limpieza diaria de su habitación, explicándoles que cada limpieza utiliza 100 ml de productos químicos, 50 litros de agua y 1,5 kWh de electricidad. Al optar por no limpiar, el hotel se compromete a plantar un mangle en un ecosistema local con la Fundación Batis de Barranquilla, contribuyendo así a la reducción de la carga ambiental durante su estadía.

PUBLIMETRO habló con Sandra Vega Gutiérrez directora del BH Barranquilla, quién explicó este programa de tipo ambiental.

Sandra Vega Gutiérrez: Nosotros somos parte de una cadena hotelera en Colombia con 11 hoteles en total: ocho en Bogotá, uno en Medellín, uno en Santa Marta, y el nuestro aquí en Barranquilla. Somos un hotel de cadena colombiana, presente en las principales ciudades del país.

¿En qué forma el hotel tiene un enfoque en sostenibilidad y medio ambiente?

Sandra Vega Gutiérrez: A nivel de cadena, somos un hotel sostenible. Aquí en Barranquilla trabajamos con la Fundación Batis, que se enfoca en la preservación de manglares. Una iniciativa importante que tenemos es la opción de que, durante el check-in, los huéspedes pueden optar por no solicitar el arreglo de su habitación durante su estadía. Con esto, donamos un mangle a la Fundación. Además, realizamos una siembra anual en la que participan tanto los colaboradores del hotel como los huéspedes que deseen unirse. Hasta la fecha, hemos donado 1,573 mangles. También somos parte del proyecto de la Fundación Mono Tití, donde apoyamos a madres cabezas de familia, proporcionando útiles escolares a los niños vulnerables de la región. Les damos espacio en el hotel para vender productos elaborados por estas madres, y todo el dinero recaudado se entrega directamente a la Fundación.

¿Qué servicios ofrecen en el hotel, como salones y restaurantes?

Sandra Vega Gutiérrez: Contamos con salones en el segundo piso del hotel, los cuales utilizamos para eventos corporativos y empresariales. También tenemos una terraza en el primer piso y un restaurante que opera de 6 a.m. a 10 p.m., disponible tanto para nuestros huéspedes como para los clientes de la ciudad.

¿Tienen paquetes promocionales?

Sandra Vega Gutiérrez: Sí, sacamos paquetes promocionales mensualmente, como para el Día del Amor y la Amistad, el Día de la Madre, y el Día del Niño. Adaptamos nuestras promociones según las celebraciones y eventos en Colombia.

Cuéntanos más sobre la iniciativa de sostenibilidad con los manglares. ¿Cómo nació esa idea?

Sandra Vega Gutiérrez: Surgió de la necesidad de motivar al personal y a nuestros clientes a creer en la importancia de cuidar el medio ambiente. Todos hablamos de cuidarlo, pero si no lo demostramos con acciones, no estamos haciendo lo suficiente. En el hotel, además de la iniciativa de los manglares, también manejamos todo el tema de reciclaje, evitando el uso de plásticos. Las botellas son de vidrio y las bolsas son biodegradables. Además, controlamos nuestra huella de carbono, principalmente con el uso del agua y la eliminación de plásticos.

¿Qué proyectos tienen para 2024 y 2025?

Sandra Vega Gutiérrez: Tenemos un proyecto emocionante que lanzaremos próximamente, antes del partido de Colombia contra Argentina en septiembre. Planeamos una remodelación del jacuzzi y la terraza del hotel, cambiando el mobiliario y mejorando el área para recibir a nuestros huéspedes. También queremos utilizar las terrazas como un espacio para “after office”, donde la gente pueda venir, tomar algo, y compartir un rato agradable antes de ir a casa. Además, tenemos muchos eventos importantes en la ciudad, como Camacol, Sabor Barranquilla, y los partidos de fútbol en septiembre, octubre y noviembre. Pronto lanzaremos el plan de Amor y Amistad, que incluirá una cena romántica y una experiencia de alojamiento especial.