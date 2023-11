Hoteles en el Caribe también viven su ‘Black Friday’: estas son las ofertas

La temporada de Black Friday es una de las épocas más esperadas por los colombianos y se ha convertido en una tendencia que en los últimos años, ha sido respaldada por más marcas que buscan atraer a los clientes por medio de atractivos descuentos.

Esta coyuntura de promociones se convierte en el momento ideal para adelantarse con las compras navideñas. Pensando en ello, la cadena hotelera en Colombia destacando: Hilton Bogotá, Hilton Bogotá Corferias, Hilton Cartagena, Hilton Santa Marta, Hilton Garden Inn Santa Marta y Hilton Garden Inn Barranquilla, tendrá un descuento hasta del 35%, en su tarifa con desayuno.

Cabe destacar que esta oferta no se limita únicamente al territorio colombiano, ya que Hilton la extiende a aquellos que sueñan con viajar a Brasil. Entre los hoteles destacados se encuentran Hilton Rio de Janeiro Copacabana, Hilton Barra Rio de Janeiro, Hilton São Paulo Morumbi, Canopy by Hilton Sao Paulo Jardins, Almenat Embu das Artes Tapestry Collection Hilto by Hilton y Hilton Porto Alegre.

Sin duda, esta oportunidad en el Black Friday es una gran opción que deben tener en cuenta aquellos que están planeando sus vacaciones para final e inicio de año.

Más información www.hilton.com/es

Hoteles con ‘Black Friday’ en Estados Unidos

Hilton Anatole (Dallas, TX): El Hilton Anatole acoge la mayor colección de arte y antigüedades de un hotel en EE.UU., además alberga el emblemático complejo de piscinas JadeWaters, que cuenta con dos toboganes de 54 metros, río lento, zona de juegos para niños, zona de ocio con bar y mucho más. Este Black Friday, el hotel ofrece:

Oferta: Hasta un 20% de descuento en el paquete de habitación North Pole Adventure, con un precio inicial de $179. El paquete incluye dos entradas de adulto para la Experiencia North Pole Adventure, un crédito diario de $50 para comida y bebida, wi-fi gratuito y un 50% de descuento en el parqueadero

Plazo de reserva: 24 de noviembre - 28 de noviembre de 2023

Periodo de viaje: 8 de diciembre de 2023 - 30 de diciembre de 2023

Cómo reservar: Aquí - aplicar automáticamente durante el plazo de reserva

Imágenes: Aquí

Virgin Hotels Las Vegas, Curio Collection by Hilton (Las Vegas): Este Black Friday, Virgin Hotels Las Vegas, Curio Collection by Hilton ofrece habitaciones modernas, diez restaurantes para grupos, incluido Nobu. Una amplia piscina con elegantes asientos y ambiente de Mykonos, cabañas VIP y mucho más:

Oferta: 40% de descuento sobre la mejor tarifa disponible

Plazo de reserva: 20 de noviembre - 5 de diciembre de 2023

Periodo de viaje: 20 de noviembre de 2023 - 31 de diciembre de 2024

Cómo reservar: Aquí

Imágenes: Aquí

Waldorf Astoria Monarch Beach (Condado de Orange, California): Con habitaciones recién renovadas, campo de golf frente al mar diseñado por el renombrado arquitecto de campos de golf Robert Trent Jones, Jr., spa, club de playa privado, tres piscinas y siete opciones gastronómicas junto al mar, este Black Friday, Waldorf Astoria Monarch Beach ofrece:

Oferta: Hasta un 50% de descuento

Plazo de reserva: 1 de noviembre - 30 de noviembre de 2023

Periodo de viaje: 1 de noviembre de 2023 - 30 de abril de 2024

Cómo reservar: Aquí o llamando por teléfono y mencionando el “Cyber Sale”

Imágenes: Aquí

Hilton Orlando (Orlando, FL): Hilton Orlando, socio de SeaWorld® Orlando y Universal Orlando Resort, ofrece ventajas exclusivas en el parque, además de siete restaurantes, spa de servicio completo, varias piscinas con tobogán acuático y río lento, además de un Lobby Bar renovado y una decoración chic modernizada tras una importante renovación de su lobby en otoño de 2022. Este Black Friday, el complejo ofrece:

Oferta: 15% de descuento en la mejor tarifa disponible y 50% de descuento en el cargo del resort

Plazo de reserva: Del 20 de noviembre al 1 de diciembre de 2023

Periodo de viaje: Seleccionar fechas para diciembre de 2023 - 2024

Cómo reservar: Utilizando el código “P4″ o el nombre SRP Ofertas Especiales ORLOC

Imágenes: Aquí

Hilton Anaheim (Anaheim, CA): Hilton Anaheim, el hotel más grande del condado de Orange, es un hotel oficial Disney Good Neighbor® con habitaciones exclusivas con vistas privadas a Disney® y a los fuegos artificiales, piscina al aire libre, toboganes acuáticos, gimnasio, cenas y cócteles orgánicos en Mix Restaurant y Mix Lounge, parque de atracciones y ventajas en el estadio de los Angels. Este Black Friday, el hotel ofrece:

Oferta: 50% de descuento con tarifas a partir de $110/noche

Plazo de reserva: 20 de noviembre - 27 de noviembre de 2023

Periodo de viaje: 20 de noviembre de 2023 - 31 de marzo de 2024

Cómo reservar: Código “HPPAP2

Imágenes: Aquí

Hampton by Hilton Boston Seaport District (Boston, MA): Situado cerca del paseo marítimo y a cinco minutos a pie de la terminal de cruceros Flynn, Hampton by Hilton Boston Seaport District cuenta con piscina cubierta, gimnasio abierto las 24 horas, desayuno gratuito y proximidad a restaurantes locales, Leader Bank Pavilion y Boston Convention & Exhibition Center. Este Black Friday, el hotel ofrece:

Oferta: 60% de descuento en el paquete Park and Stay (parqueadero diario cada noche de estancia) con tarifas a partir de $189/noche

Plazo de reserva: 25 de noviembre - 28 de noviembre de 2023

Periodo de viaje: 1 de enero de 2024 - 31 de marzo de 2024

Cómo reservar: Código “S1G

Imágenes: Aquí

Hilton Austin (Austin, TX): Situado en el centro de Austin, muy cerca de la Sexta y de la vida nocturna de Rainey St, el Hilton Austin alberga el primer hotel de F45 Training, una de las experiencias de fitness de más rápido crecimiento que atrae a varios famosos, así como una piscina en la azotea y la primera Top Golf Swing Suite para una experiencia de tee-off interactiva dentro del activo Austin Taco Project, que sirve cócteles artesanales y tacos de fusión. Este Black Friday, el hotel ofrece:

Oferta: Tarifas por tiempo limitado para miembros de Hilton Honors desde $139

Periodo de reserva: 24 de noviembre - 27 de noviembre de 2023

Periodo de viaje: 1 de diciembre de 2023 - 29 de febrero de 2024

Cómo reservar: Aquí; Solicite “Honors Advance Purchase” o utilice el código “HPPAP2″

Imágenes: Aquí

DoubleTree Suites by Hilton Hotel Austin (Austin, TX): El recién renovado DoubleTree Suites by Hilton Hotel Austin está situado a dos manzanas del Capitolio de Texas y cuenta con habitaciones renovadas, una piscina remodelada y un restaurante que destaca la notoriedad culinaria de la ciudad. Este Black Friday, el hotel ofrece:

Oferta: Hasta un 30% de descuento en la compra anticipada con tarifas a partir de $139/noche

Plazo de reserva: 24 de noviembre - 27 de noviembre de 2023

Periodo de viaje: 1 de diciembre de 2023 - 31 de marzo de 2024

Cómo reservar: Aquí con el código “H2A”

Imágenes: Aquí

Embassy Suites by Hilton Austin Downtown South Congress (Austin, TX): En medio de vistas panorámicas del horizonte de Austin con una piscina cubierta junto al lago Lady Bird y el puente Congress Avenue, y Music Row que ofrece restaurantes, tiendas y locales de música ecléctica. La oferta de Black Friday de Embassy Suites by Hilton Austin Downtown South Congress incluye:

Oferta: Hasta un 30% de descuento en la compra anticipada con tarifas a partir de $139/noche

Periodo de reserva: 24 de noviembre - 27 de noviembre de 2023

Periodo de viaje: 1 de diciembre de 2023 - 31 de marzo de 2024

Cómo reservar: Aquí con el código “H2A”

Imágenes: Aquí

Hoteles con ‘Black Friday’ en el Caribe

Hilton Ponce Golf & Casino Resort (Puerto Rico): Resort frente al mar Caribe con dos piscinas al aire libre, zona de chorros de agua, zona de juegos para niños, minigolf, pistas de tenis, casino, campo de golf, catedrales cercanas y mucho más. Hilton Ponce Golf & Casino Resort ofrece lo siguiente este Black Friday:

Oferta: 20% de descuento en la mejor tarifa disponible con una estancia mínima de dos noches, desayuno continental para dos adultos y dos niños menores de 5 años.

Plazo de reserva: 24 de noviembre - 27 de noviembre de 2023

Periodo de viaje: Del 6 de enero al 30 de junio de 2024

Cómo reservar: Llamada por teléfono u online aquí con el código “BF2024″

Imágenes: Aquí

Hoteles con ‘Black Friday’ en México

Hilton Los Cabos (Los Cabos, MX): Con vistas al Mar de Cortés y acceso directo a una playa protegida por una bahía en Los Cabos, Hilton Los Cabos cuenta con acceso a cuatro campos de golf de renombre mundial, incluyendo Cabo del Sol diseñado por Jack Nicklaus, Enclave Beach Club, siete restaurantes, cuatro piscinas frente al mar, spa junto a la playa y excursiones que van desde paseos en camello hasta en vela. Este Black Friday, el complejo ofrece:

Oferta: Hasta un 35% de descuento en el alojamiento y $100 de crédito en el complejo. Se aplican las fechas de exclusión

Plazo de reserva: Del 20 de noviembre al 15 de diciembre de 2023

Periodo de viaje: 1 de enero - 30 de septiembre de 2024

Cómo reservar: Aquí

Imágenes: Aquí

Conrad Punta de Mita (Punta Mita, MX): Dentro de la exclusiva comunidad cerrada de Punta de Mita, los huéspedes pueden disfrutar de servicios de conserjería personal en sus suites con duchas al aire libre y piscinas de inmersión con vistas al Océano Pacífico, tres piscinas al aire libre y seis conceptos gastronómicos frente al mar, incluyendo un Agave Studio en las instalaciones con más de 100 tequilas y mezcales diferentes. El hotel también ofrece pistas de pickleball en medio de un exuberante paisaje tropical, terapias de bienestar históricas y acceso directo a actividades terrestres y acuáticas en las playas de Riviera Nayarit. Este Black Friday, el hotel ofrece:

Oferta: Hasta un 40% de descuento en la estancia con tarifas a partir de $399/noche

Periodo de reserva: Del 20 de noviembre al 15 de diciembre de 2023

Periodo de viaje: Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2024

Cómo reservar: Aquí

Imágenes: Aquí

Hoteles con ‘Black Friday’ en Latinoamérica

Hoteles Hilton en Colombia y Brasil: Hilton Cartagena, Hilton Bogotá, Hilton Bogotá Corferias, Hilton Santa Marta, Hilton Garden Inn Santa Marta, Hilton Garden Inn Barranquilla, Hilton Sao Paulo Morumbi, Hilton Rio de Janeiro Copacabana, Hilton Barra Rio de Janeiro, Almenat Tapestry Collection by Hilton, Canopy by Hilton Sao Paulo Jardins and Hilton Porto Alegre.

Oferta: Ahorre hasta un 35% en la tarifa de alojamiento y desayuno, a partir de $70/noche

Plazo de reserva: Del 16 al 29 de noviembre de 2023

Periodo de viaje: 16 de noviembre de 2023 - 31 de noviembre de 2024

Hoteles ‘Black Friday’ en Canadá

Hilton Mississauga Meadowvale (Ontario, Canadá): El Hilton Mississauga Meadowvale cuenta con cuatro acres de jardines, piscinas climatizadas al aire libre, acceso cercano al Lionhead Golf and Country Club, así como a los vibrantes comercios y restaurantes del histórico barrio de Streetsville. Este Black Friday, el hotel ofrece: