Mia Khalifa de visita en Colombia: fans afirman con foto que la vieron de paseo en el país

Sarah Joe Chamoun, conocida mundialmente como Mia Khalifa, habría sido vista en Colombia, según reportes de algunos de sus seguidores en el país. Khalifa es una modelo, celebridad de Internet y exactriz pornográfica libano-estadounidense que ha generado tanto admiración como controversia a lo largo de su carrera.

Mia Khalifa comenzó su carrera en la industria pornográfica en octubre de 2014 y rápidamente se convirtió en una de las actrices más vistas en Pornhub, alcanzando el primer lugar en el ranking del sitio en solo dos meses. A sus 22 años, Khalifa se convirtió en una figura central de la plataforma, superando a veteranas como Lisa Ann. Sin embargo, su elección de carrera no estuvo exenta de críticas, especialmente debido a un video en el que realizaba actos sexuales mientras usaba un hiyab, lo que generó indignación en el Medio Oriente y entre las comunidades musulmanas.

Las controversias que rodearon a Khalifa no se limitaron a su elección de vestimenta en sus escenas. También recibió amenazas de muerte, incluidas imágenes manipuladas que la mostraban siendo ejecutada por el Estado Islámico. Además, fue objeto de críticas en su país de origen, Líbano, donde algunos medios la atacaron por su ocupación. Sin embargo, Khalifa siempre defendió su trabajo, argumentando que las escenas eran satíricas y que Hollywood presentaba a los musulmanes de manera mucho peor.

En 2016, Khalifa anunció su retiro de la industria del cine para adultos, expresando en una entrevista con The Washington Post que se sentía desilusionada con la industria. Describió su breve paso por la pornografía como una “fase rebelde” y señaló que había madurado y se distanció de ese mundo. Tras su salida, se mudó a Miami, donde trabajó como asistente legal y contable, y luego se estableció como personalidad de Internet y comentarista deportiva. Colaboró con Gilbert Arenas en el programa deportivo diario Out of Bounds, transmitido en el canal de YouTube de Complex News entre octubre de 2017 y febrero de 2018.

Es por ello, que en Colombia la aparición de una imagen asociada a la exactriz ha generado muchas preguntas en redes. Un usuario en una cuenta de Instagram publicó una foto de una mujer muy parecida a Mia Khalifa que paseaba por el malecón de la bahía de Santa Marta, de inmediato la imagen comenzó a llamar la atención y a generar especulaciones.

Lo cierto, es que la mujer en la foto se ve muy parecida a la modelo y si se comparan con las fotos más recientes de Khalifa, hasta tienen el mismo look. Por ello, muchos aseguran que se trata de ella.

Cabe recordar que Karol G y Mia Khalifa parecen tener una muy buena amistad, ya que la exactriz de películas para adultos salió en defensa de la cantante luego de que, según ella, la “robaran” durante los MTV Video Music Awards, indicando con un contundente mensaje lo que pensaba sobre este evento en 2023.

Más recientemente, Khalifa ha sido una voz activa en temas políticos, incluyendo su apoyo a Palestina. Esto generó controversia nuevamente, especialmente después de que publicara mensajes de apoyo a Palestina en Twitter tras un ataque de Hamás y la Yihad Islámica Palestina contra Israel. Khalifa acusó a Israel de violencia, lo que llevó a la revista Playboy a cortar lazos con ella, calificando sus comentarios como “grotescos y reprensibles”. También enfrentó críticas y amenazas por parte de un dúo musical israelí, Ness & Stilla, que lanzó una canción en noviembre de 2023 titulada “Harbu Darbu”. La canción pedía la muerte de Khalifa junto con la de otras figuras públicas como Bella Hadid y Dua Lipa, quienes también han mostrado su apoyo a Palestina.

La presencia de Mia Khalifa en Colombia ha generado interés y especulación sobre el motivo de su presunta visita. Sin embargo, no hay detalles específicos ni confirmación oficial de su presencia en el país.