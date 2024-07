El 16 de julio es una fecha significativa en el Caribe colombiano, no solo por la festividad de la Virgen del Carmen, sino también por el recuerdo del célebre cantante vallenato Diomedes Díaz, quien le dedicó numerosas canciones y expresó un fervor especial hacia ella. Su tema “Un canto celestial” es particularmente emblemático y está asociado a su acordeonero, Juancho Rois.

En el programa “Yo, José Gabriel”, Diomedes explicó su conexión espiritual con la Virgen del Carmen: “Es tradicional en la familia, pero para mí es algo espiritual. No venero la imagen, la respeto, pero lo que siento por la Virgen del Carmen es interno. No rezo, no oro, no le pido; simplemente me encomiendo a ella”. Esta devoción lo acompañaba constantemente: “Soy devoto de ella y ando con ella por todas partes... me ha favorecido en muchas cosas”.

Diomedes también mencionaba a la Virgen del Carmen en su canción “Mi Muchacho”, donde resaltaba la importancia del 16 de julio. Además, en un video inédito junto a Iván Zuleta en la caseta Arena en Riohacha, le dedicó varios versos improvisados a su santa patrona.

El 16 de julio, en la región Caribe, se celebra con procesiones y caravanas tanto por tierra como por mar, en honor a la Virgen del Carmen, patrona de muchos costeños. La fecha también se asocia al número 1622, donde 16 representa el día de la Virgen y 22, el día de la muerte de Diomedes.

Números de la lotería asociados a la Virgen del Carmen y a Diomedes Díaz, este 16 de julio

Joaquín Guillén, mánager de Diomedes, compartió una lista de números significativos para los seguidores del artista:

1222 (mes y día de su fallecimiento)

2622 (día de nacimiento y fallecimiento)

1957 (año de nacimiento)

5726 (año y día de nacimiento)

2213 (día y año de su muerte)

0526 (mes y día de nacimiento)

1622 (día de la Virgen del Carmen y día de su muerte)

Otros números relacionados con su vida y carrera también incluyen 1325, 5757, 7006, 6438, y 2364.

En esta fecha, muchos recuerdan la promesa que Diomedes hizo a la Virgen del Carmen de construirle una iglesia. Esta promesa surgió durante un momento de enfermedad grave en 1998, cuando el Cacique de La Junta, afectado por el síndrome de Guillain-Barré, prometió construir una iglesia si recuperaba su salud. Aunque el milagro se cumplió y Diomedes volvió a caminar, nunca llegó a cumplir su promesa.

En sus canciones y presentaciones, Diomedes demostraba su devoción a la Virgen del Carmen, llevando siempre su imagen y encomendándose a ella. “Virgen del Carmen, dame vida, dame salud, que lo demás lo pongo yo”, decía en sus cantos.

También puede leer: "Uno nunca lo supera": Así fue cómo el hijo de Martín Elías se enteró de la muerte del cantante

Joaquín Guillén corroboró esta historia, indicando que aunque las diligencias religiosas se cumplieron y la Diócesis de Valledupar aprobó el proyecto, el entorno del cantante lo desvió de sus buenas intenciones. Finalmente, la Diócesis construyó la iglesia en el barrio Don Carmelo, en un terreno donado por los hermanos Morelia.

Guillén mencionó que se planearon campañas para financiar la iglesia, donde cada fanático donaría cinco ladrillos. Sin embargo, Diomedes Díaz se centró en otras cosas hasta que la muerte lo sorprendió, dejando la promesa incumplida.