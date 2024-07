“Muy de malas”: anuncian cortes de energía en plena final de la Copa América, este domingo

Las autoridades y los usuarios en el Caribe colombiano temen que el servicio de energía les juegue en su contra durante la final de la Copa América, este domingo 14 de julio. El estado del suministro eléctrico en la región ha sido problemático, y los líderes locales y departamentales han alzado la voz en defensa de los usuarios sobre todo para que no hayan mantenimientos que interrumpan la final de fútbol más esperada en el país.

Tras la victoria de Colombia sobre Uruguay, el gobernador de Bolívar, Yamil Arana, envió un contundente mensaje a la empresa Afinia, responsable de la energía en su departamento, criticando los frecuentes cortes del servicio. “Un mensaje para @AfiniaGrupoEPM: si no sabían, este domingo juega Colombia la final de la Copa América. NI SE LES OCURRA programar mantenimientos, racionamientos, cortes o como quiera que se llamen este tipo de actividades”, declaró Arana.

La reacción en la red social X (anteriormente Twitter) fue inmediata, con numerosos usuarios apoyando al gobernador y pidiendo a la empresa que reduzca los costos del servicio. Un usuario comentó: “Joda, con ellos toca así, a las malas, qué vaina. En la juega, pues @AfiniaGrupoEPM, pónganse serios”.

En Barranquilla, también hay preocupación debido a que la empresa Air-e anunció mantenimientos programados para el domingo. Aunque aseguraron que los trabajos concluirán a las 6 p.m., algunos temen que se extiendan. “Este domingo 14 de julio se presentarán labores para adecuación de puntos de conexión eléctrica por parte de personal particular a Air-e, de 7:00 de la mañana a 6:00 de la tarde, de la calle 40 a la calle 41 entre carreras 41 y 43, en el centro”, informó la empresa.

Anuncian cortes de energía en plena final de la Copa América, este domingo

Un usuario celebró la postura del gobernador Arana, sugiriendo que Afinia está desconectada de la realidad: “Jajajaja, me gusta cómo el gobernador tiene que recordarles que el domingo juega la sele; Afinia están tan desconectados de la realidad que capaz y no estén enterados jajajaja”.

Arana también anunció en su cuenta de X que declararía día cívico si Colombia gana la Copa América. Este anuncio fue respaldado por varios habitantes del departamento de Bolívar, quienes preguntaron si cumpliría su promesa, a lo que Arana reafirmó su compromiso.

Sumándose a esta iniciativa, el gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta Bechara, también anunció que si Colombia se corona campeona de la Copa América, el lunes 15 de julio será declarado día cívico en su departamento.

En Cartagena los cortes de energía este 14 de julio serán en: “Domingo, 14 de julio Cartagena de 6:00 a. m. a 6:30 a. m. y de 9:40 a. m. a 10:10 a. m.: Realizaremos el mantenimiento de una subestación eléctrica de media tensión, afectando a los clientes de la calle de la Factoría entre carrera 2 y calle Castelbondo del centro histórico. Los trabajos se concentrarán en la Casa de España y algunos clientes de la calle La Factoría, por lo cual se interrumpirá el servicio de 6:00 a.m. a 10:10 a.m.”.

En el departamento de Córdoba anunciaron estos trabajos: “Domingo 14 de julio: ● Cereté: continuarán las obras de renovación eléctrica, para las que se debe suspender el suministro de 6:30 a.m. a 5:00 p.m., en los sectores Palmira, Villa Del Río calle principal del corregimiento Mateo Gómez, Buenaventura y Palmira. ● Montelibano: el personal operativo adelantará labores de poda técnica preventiva que demandan la suspensión de la energía de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., en la manzana 18 barrio del San Francisco”.

En la zona del Cesar habrá interrupciones en: “Domingo, 14 de julio: • La Jagua de Ibirico, brigadas técnicas instalarán equipo de medida en transformadores para se suspenderá el suministro eléctrico de 8:00 a.m. a 9:30 a.m., en la carrera 3A con calle 12. De 8:10 a.m. a 9:40 a.m., en la carrera 4 con calle 5. De 8:20 a.m. a 9:50 a.m. en la carrera 2 con calle 5. De 10:30 a.m. a 12:00 del mediodía., en la carrera 6 con calle 2 sector barrio Toscano. De 11:00 a.m. a 12:30 p.m., en la carrera 1A con calle 2. De 1:40 p.m. a 3:10 p.m., en la carrera 2A con calle 1 sector barrio San Jose de La Jagua. De 1:50 p.m. a 3:20 p.m., en la carrera 1B con calle 11. De 2:00 p.m. a 3:30 p.m., en la carrera 2 con calle 3. De 10:20 a.m. a 11:50 a.m., en la transversal 9 con diagonal 5 sector barrio Los Comuneros”.

En La Guajira y Magdalena, Air-e anunció que no habrá mantenimientos: