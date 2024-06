‘El herborista’ contó sus secretos para preparar icónica bebida en Barranquilla

Hendrick’s ha lanzado una campaña innovadora en las principales ciudades de Colombia como Bogotá, Medellín, Cartagena y Barranquilla, con el nombre de “Encuentros Refrescantes”. Esta iniciativa tiene como objetivo ofrecer experiencias revitalizantes para aquellos que buscan romper con la monotonía diaria y disfrutar de momentos especiales. PUBLIMETRO estuvo en entrevista con Alexander Ramírez ‘El herborista’ quién nos contó sus secretos para preparar esta icónica bebida en Barranquilla.

Lina Robles/Publimetro Alexander Ramírez, 'El herborista'.

¿Cómo es el proceso de elaboración de la ginebra de Hendrick’s?

El proceso comienza con la creación de un alcohol neutro. La verdadera magia ocurre cuando la maestra destiladora, Leslie Gracie, incorpora los ingredientes botánicos en los alambiques. Estos artefactos son esenciales para la destilación, ya que mezclan el alcohol con los ingredientes botánicos, permitiendo que el alcohol adquiera todos los sabores. La elaboración de Hendrick’s es un proceso hermoso e interesante. A diferencia de otras bebidas como el ron o el whisky, que presumen de su envejecimiento en barricas, el gin destaca por sus ingredientes botánicos y su proceso de destilación.

¿De qué país es originario Hendrick’s Gin?

Hendrick’s es un gin escocés, producido en una localidad de Escocia llamada Girvan. Este lugar tiene sus propias particularidades, y es allí donde se encuentra “The Gin Palace”, una edificación hermosa donde se elabora cada gota de Hendrick’s. Una de las características distintivas de Hendrick’s es su pequeña escala de producción, con lotes de no más de 500 litros, asegurando una calidad constante bajo la supervisión de Leslie Gracie.

¿Cómo llegaste a ser el embajador de esta marca tan importante en Colombia?

Este rol surgió en un momento clave de mi carrera. Llevaba varios años trabajando como bartender y siempre tuve una inclinación hacia Hendrick’s debido a la curiosidad que me despertaba la marca. Vivía en Medellín cuando la marca me invitó a ser su embajador en Colombia, lo cual me llevó a mudarme a Bogotá. Desde entonces, me he movido por todo el país, participando en eventos y compartiendo la historia y el proceso detrás de Hendrick’s.

¿Cómo debe tomarse Hendrick’s?

Hendrick’s tiene un proceso de elaboración único que destaca por su uso de dos tipos de alambiques y una mezcla especial de ingredientes botánicos, incluyendo flores, semillas, raíces, pero sobre todo, pepinos y rosas. Estos elementos hacen que Hendrick’s sea único. Para disfrutarlo, una forma popular es mezclar un trago de Hendrick’s con media botella de agua tónica, en un vaso alto lleno de hielo y una rodaja de pepino.

¿Es ideal Hendrick’s para un clima como el Caribe?

Sí, es perfecto para un clima cálido como el del Caribe colombiano. La combinación de un gin tonic con pepino es refrescante y ha sido bien recibida por la gente. Hendrick’s se distingue por su frescura y la capacidad de mezclarse de manera sencilla.

¿Qué les puede decir a los colombianos para que se animen a probar la ginebra?

El mensaje es simple: ningún gin sabe como Hendrick’s porque ningún otro se hace como Hendrick’s. Su proceso de elaboración es único. Prueben Hendrick’s porque les va a encantar. Hay muchas formas de tomarlo, pero una opción infalible es el gin tonic con pepino.

¿Cómo sería un maridaje perfecto para Hendrick’s en el Caribe?

El maridaje perfecto depende del momento de consumo. Un cóctel icónico como el Martini, hecho con Hendrick’s, podría ser ideal para una cena. La versatilidad de Hendrick’s permite disfrutarlo en diferentes momentos, ya sea en un atardecer o como aperitivo en una cena.

¿Nos puede describir la campaña que realiza en Barranquilla con Hendrick’s?

La campaña “Encuentros Refrescantes” busca acercar la marca a la gente y resaltar lo refrescante que puede ser Hendrick’s cuando se mezcla adecuadamente. Esta campaña tendrá presencia todo el año en las principales ciudades, con una serie de actividades y cápsulas hermosas que transportarán a los consumidores a universos refrescantes.