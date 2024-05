Carlos David Ruiz Molina, un joven de familia de Valledupar, de 25 años, fue hallado sin vida el domingo 26 de mayo cerca de las 4 p.m. en las instalaciones de Corferias, específicamente dentro de un tanque de agua. Su desaparición se había reportado la madrugada del sábado 25 de mayo. Las autoridades están investigando la causa de su muerte, y aún se desconoce si fue un accidente o si alguien lo lanzó al tanque.

Sus padres, Álvaro Ruiz Castro y Conni Molina, residentes en el sector de Los Campanos al norte de Valledupar, fueron informados de la desaparición de su hijo. La familia busca respuestas de Corferias y de la organización del Baum Festival, considerando que había personal de seguridad, logística y limpieza presentes durante el evento, quienes no se percataron de la situación ni atendieron el llamado urgente de una persona desaparecida en sus instalaciones.

Familiares de Carlos David Ruiz tienen muchas preguntas sobre su muerte en Baum Festival

Álvaro Ruiz, padre del joven expresó el dolor de tener que identificar el cuerpo de su hijo, quien era un administrador de empresas de 25 años. “Lo más duro que he tenido en mi vida es ir a hacer ese reconocimiento”, dijo a City Noticias.

Sobre el caso, el diario El Tiempo informó que las cámaras de seguridad captaron a Carlos David deambulando solo cerca del edificio Ágora alrededor de las 3:30 a.m. del sábado. Según las imágenes, habría evadido la seguridad del evento, ingresado nuevamente a Corferias, escalado un andamio y se habría lanzado a un tanque de agua.

El cuerpo de Carlos David Ruiz Molina fue encontrado por la Policía Metropolitana de Bogotá cerca de la puerta número 3 de Corferias. El joven residente en Valledupar y Bogotá, vivía en Bogotá desde hacía 10 años. A pesar de los avances en la investigación, persisten dudas sobre los momentos posteriores a su desaparición. Sus amigos, que lo acompañaron en el evento, señalaron que Carlos David desapareció tras recibir una llamada y dejar su celular a un amigo. Sus amigos criticaron la reacción del equipo logístico del evento, que no actuó rápidamente tras ser notificados.

Una amiga de Carlos David cuestionó por qué no se revisaron las cámaras ni se publicó su desaparición en redes inmediatamente. Además, se preguntó por qué el cuerpo se encontró casi 40 horas después de su desaparición y cómo se permitió que el festival continuara sin contratiempos el segundo día.

Este martes 28 de mayo, se dio a conocer el testimonio de un empleado del lugar. Según su relato, al llegar a trabajar le informaron que “hubo un muerto anoche en Corferias, pero no quieren que ni lo sepa Fiscalía ni periodismo para no tirarse nada (...) la organización del evento, porque faltaba lo más grande, que era el sábado por la noche, que era el lleno total”.

El empleado decidió hablar públicamente porque quiere “que se investigue, que salga a la luz pública, porque sé que hay una familia que está llorando en este momento a un muchacho que por locura o no locura, por droga o no droga, no merecía morir así”.

El trabajador expresó su incredulidad sobre cómo Carlos David Ruiz pudo haber violado las medidas de seguridad de los tanques de agua. Afirmó que, además del personal del evento y de Corferias, el sitio estaba cercado con vallas metálicas. “Está la portería, está vigilancia, todo el sector tenía vallas, todo estaba cerrado, y para uno llegar hasta el otro lado, lo cogía vigilancia o los operadores de logística del evento”, explicó.

La necropsia, realizada por el Instituto de Medicina Legal en Bogotá, determinará las causas de la muerte de Carlos David Ruiz Molina, mientras que la Fiscalía General de la Nación está a cargo de la investigación. El féretro será trasladado a Valledupar, donde sus familiares, amigos y conocidos podrán despedirse de él.

Informes iniciales indican que el cuerpo no presentaba señales de violencia, lo que descarta la hipótesis de homicidio por el momento. Carlos David era administrador de empresas de la Universidad Javeriana y trabajaba para una aseguradora inglesa en Bogotá.

Una misa en su memoria se realizó la tarde del lunes 27 de mayo en la parroquia Santa Mónica de Bogotá. Tanto el Baum Festival como Corferias emitieron comunicados lamentando su muerte. Baum Festival afirmó que “no se trata de un caso de violencia física y tampoco se sospecha de la ocurrencia de ningún tipo de delito”, y expresó sus condolencias a la familia y amigos, asegurando su colaboración con las autoridades. Corferias también ofreció su apoyo para esclarecer los hechos, indicando que activaron de inmediato los protocolos establecidos para este tipo de situaciones y que están en constante comunicación con las autoridades.

Una amiga de Carlos David criticó en redes sociales la respuesta del festival, acusándolos de no colaborar en la búsqueda inicial y de emitir comunicados sin asumir responsabilidad.

Este martes, el cuerpo de Carlos David será trasladado a Valledupar. Mientras tanto, las autoridades continúan investigando para determinar si hubo negligencia o si se trató de un homicidio.