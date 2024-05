Habló empleado en Corferias dijo que sí había un cuerpo y que habría sido ocultado para no cancelar Baum Festival

Habló empleado de Corferias dijo que sí había un cuerpo y que habría sido ocultado para no cancelar Baum Festival.

Un empleado en Corferias reveló a “Ojo de la Noche” de Noticias Caracol que algunos trabajadores sabían de la presencia de un cuerpo en el lugar, el cual más tarde se confirmó que era de Carlos David Ruiz. Según el empleado, esta información fue deliberadamente ocultada para evitar la cancelación del Baum Festival. La revelación ha causado indignación y cuestionamientos sobre las prioridades de los organizadores del evento.

Según su relato, al llegar a trabajar le informaron que “hubo un muerto anoche en Corferias, pero no quieren que ni lo sepa Fiscalía ni periodismo para no tirarse nada (...) la organización del evento, porque faltaba lo más grande, que era el sábado por la noche, que era el lleno total”.

El empleado decidió hablar públicamente porque quiere “que se investigue, que salga a la luz pública, porque sé que hay una familia que está llorando en este momento a un muchacho que por locura o no locura, por droga o no droga, no merecía morir así”.

El trabajador expresó su incredulidad sobre cómo Carlos David Ruiz pudo haber violado las medidas de seguridad de los tanques de agua. Afirmó que, además del personal del evento y de Corferias, el sitio estaba cercado con vallas metálicas. “Está la portería, está vigilancia, todo el sector tenía vallas, todo estaba cerrado, y para uno llegar hasta el otro lado, lo cogía vigilancia o los operadores de logística del evento”, explicó.

Añadió que los tanques de agua, donde fue hallado el cuerpo, “permanecen cerrados, solamente se abren después de que salga el evento. En un momento le echan el químico y vuelven y los tapan. De resto esos tanques no permanecen destapados”. Por esta razón, cuestiona la versión oficial de que Ruiz “subió la escalera y se tiró”, instando a que se aclare lo ocurrido.

El empleado, que trabajó durante el fin de semana del Baum Festival, instó a la Fiscalía a hablar con los trabajadores que estuvieron presentes el viernes y el sábado, quienes, según él, confirmarán su versión. Además, destacó que durante el festival “se veía droga y alcohol por todo lado”, lo que agrega otra capa de preocupación a la gestión del evento.

Hasta el momento, los organizadores del evento se han pronunciado al respecto, afirmando que no hay indicios de violencia física ni sospechas de actividad delictiva relacionadas con su fallecimiento.

Desde Corferias, han asegurado su colaboración total con las autoridades pertinentes para esclarecer las circunstancias de este lamentable suceso. En un comunicado, expresaron: “Hemos estado en contacto constante con las autoridades competentes, ofreciendo toda nuestra colaboración y apoyo para esclarecer los hechos”. Además, extendieron sus condolencias a la familia y amigos de Ruiz Molina en este momento difícil.

Carlos David Ruiz Molina, de 25 años, fue hallado sin vida por un guarda de seguridad. Había sido reportado como desaparecido en la madrugada del sábado 25 de mayo, después de que sus acompañantes notaran su ausencia al finalizar el festival. El Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía General de la Nación se presentó en el lugar para realizar la inspección técnica del cadáver y determinar las causas de su muerte.

Las autoridades fueron informadas de que Ruiz Molina había salido del evento alrededor de las 3:00 a.m. y se había perdido entre la multitud. Según los carteles de búsqueda difundidos por sus amigos y familiares en redes sociales, el joven se encontraba en estado de embriaguez en el momento de su desaparición. También se proporcionaron detalles sobre su vestimenta, que incluían un jean azul, un saco y una chaqueta negra, así como un gorro, con la esperanza de facilitar su localización.

Este trágico incidente no es el primero que sacude al Baum Festival. Hace dos años, otro asistente perdió la vida debido a un paro cardiorrespiratorio durante el evento. A pesar de los esfuerzos médicos realizados en la Clínica Meredi, no se pudo salvar al afectado. Este evento ocurrió cuando el festival retomaba sus actividades tras la pausa obligada por la pandemia de COVID-19. En esa edición, el Baum Festival logró reunir a más de 40.000 personas.

La muerte de Carlos David Ruiz Molina ha generado una gran conmoción entre los asistentes y la comunidad en general, que espera ansiosamente los resultados de la investigación para entender las circunstancias de esta tragedia. Mientras tanto, el festival y Corferias continúan cooperando con las autoridades para esclarecer los hechos y garantizar la seguridad en futuros eventos. Sólo el CTI está autorizado para entregar información oficial del caso.