“Miserable”: fuerte respuesta de Wilfran Castillo a Néstor Morales que comparó a Omar Geles con Esperanza Gómez.

En medio de un debate por el homenaje que rindió el Congreso de la República al cantautor y rey Vallenato Omar Geles, el programa ‘Mañanas Blu’ de Blu Radio generó controversia debido a un comentario del director Néstor Morales. Durante la emisión, Morales comparó a Omar Geles con la actriz colombiana de películas para adultos, Esperanza Gómez, lo que provocó una ola de críticas en redes sociales.

El incidente comenzó cuando uno de los panelistas de ‘Mañanas Blu’ comentó: “Menos mal no se murió una actriz porno”. Esto llevó a Morales a dirigirse al padre Alberto Linero y decir: “Pregúntese, padre (Linero), cómo va a ser el homenaje cuando se muera Esperanza Gómez, si esto es con el vallenato”. Este comentario fue rápidamente rechazado por sus compañeros de mesa, quienes señalaron que “Esperanza Gómez no representa lo que representa Omar Geles” y que “uno no puede comparar el aporte a la cultura que es este señor, que se acaba de morir, con Esperanza Gómez”. Alberto Linero, visiblemente indignado, añadió: “Qué desprecio de los andinos por la cultura nuestra”.

Wilfran Castillo respondió a Néstor Morales que comparó a Omar Geles con Esperanza Gómez

Las críticas en redes sociales no se hicieron esperar. El compositor Wilfran Castillo, sobrino de Omar Geles, respondió con dureza al comentario de Morales: “Néstor Morales, déjame decirte que eres una ‘basura de persona’. Atreverte a menospreciar la memoria de Omar Geles ha sido deshonroso para la cultura del país. Entérate de que ante Omar Geles eres ‘¡Un pobre miserable!’ Respondo por lo que digo”.

En lugar de reírse, los compañeros de Morales condenaron su comentario. Uno de ellos afirmó: “Esperanza Gómez no representa lo que representa Omar Geles. Uno no puede comparar el aporte a la cultura que hizo Geles, que se acaba de morir”, lo que fue respaldado por Linero con su comentario sobre el desprecio por la cultura local.

El debate en ‘Mañanas Blu’ subrayó las tensiones culturales y el respeto debido a figuras como Omar Geles, cuya contribución al vallenato y a la cultura colombiana fue defendida apasionadamente contra lo que muchos consideraron un comentario inapropiado y despectivo.