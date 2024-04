“Después de Jesucristo viene Petro”: mujer se agarró con otra por Uribe en un bus en Barranquilla

En un bus de servicio público en Barranquilla surgió una curiosa discusión que quedó registrada en un video que se hizo viral en redes. Como es común, muchos temas del acontecer nacional son discutidos por los ciudadanos en los buses de transporte urbano, que se convierten en ocasiones en las plazas para las arengas y la vocería popular.

Este caso no fue la excepción. Aunque nadie sabe cómo comenzó el enfrentamiento, dos mujeres de agarraron en defensa de actual presidente Gustavo Petro y el expresidente Álvaro Uribe.

Sobre Uribe, la mujer que iba de pie en el bus afirmó que todos los allegados de Uribe “están presos, nojoda está salao, todos los amigos de él están presos y él único bueno era él y lo están investigando osea que le pegaron la saladera”, dijo la mujer quién también recordó el episodio de Agroingreso Seguro: “todos recogieron una tajada bien mamelluda”.

Sobre Petro afirmó que “no está haciendo un carajo” porque tiene todas sus cuentas embargadas porque a Petro lo querían eliminar. Esto que te quede muy claro después de Jesucristo viene Petro, porque Jesucristo dio la vida por nosotros”.

Mientras tanto los pasajeros le gritaron: “Estas enamorada de Petro”, a lo que la locuaz pasajera respondió “ojalá me comiera”, lo que estalló los gritos y risas de la gente en el bus.

Y la mujer ante los gritos y abucheos no se quedó callada. “Él no es ningún dictador y tu vas a estar con el asesino de Uribe, todos los falsos positivos eran de él”.

Por otro lado, uno gritó “Fuera Petro”, pero la mujer no dejó de hablar. “Yo nada más te estoy hablando de 20 años y no hicieron un carajo, por qué si no hicieron en 20 años ahora quieren que Petro en cuatro años haga. 8 años Uribe, 8 años Santos y nada”, concluyó.