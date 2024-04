“¿No sé por qué me embargaron?”: Aída Victoria Merlano entuteló a la Dian por congelar sus cuentas bancarias

La influyente Aída Victoria Merlano Manzaneda ha interpuesto una tutela ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), alegando una presunta violación de sus derechos fundamentales. La acción legal surge tras el embargo de sus cuentas bancarias y varios de sus activos, realizado sin previo aviso ni notificación, según lo informado por la revista Semana.

Para Merlano, este embargo constituye una vulneración de sus derechos de petición, buen nombre y habeas data. Asegura que nunca fue notificada ni alertada por parte de la DIAN sobre esta medida. En una declaración emitida en sus redes sociales el 19 de marzo, expresó su indignación y sugirió una posible relación entre el embargo y la reciente decisión judicial que aumentó la condena de su madre, la excongresista Aida Merlano, a 13 años de prisión por fuga.

Aída Victoria Merlano entuteló a la Dian por congelar sus cuentas bancarias

El juzgado 14 civil del circuito de Barranquilla ha admitido para su estudio la tutela presentada por Merlano, ordenando a la DIAN Seccional Barranquilla presentar una respuesta a los reclamos de la influenciadora.

Recomendados

El 19 de marzo, Merlano compartió la noticia a través de historias en su cuenta de Instagram. Reveló que esperaba un pago de Facebook, pero al no recibirlo, se comunicó con su banco y se enteró de que la transacción no se realizó debido a un embargo de la DIAN.

“Llamando a mi contador, llamando a mi tributaria y llamando a todo mi equipo jurídico, me mandan todos los comprobantes, demostrando que yo pagué absolutamente todo. No sé por qué me embargaron”, dijo la creadora de contenido, desconcertada por la situación.

La condena de Aida Victoria Merlano en 2024

Cabe recordar que Aida Victoria recibió una dura noticia la semana pasada, su condena inicial de 7 años de cárcel se incrementó a 13 años y ocho meses debido a la participación de su hermano menor en la planeación y ejecución de la fuga. A pesar de esto, Aida Victoria permanecerá en libertad mientras se resuelve el recurso presentado. La Corte Suprema será la encargada de determinar si la demanda de casación presentada por la defensa cumple con los requisitos de admisión.

En caso de que la demanda sea admitida, las partes serán convocadas ante la sala para debatir y tomar una decisión. Mientras tanto, Aida Victoria Merlano deberá esperar a que se resuelva su situación legal en este complicado caso.

Por el momento, Aida Victoria seguirá en libertad, a la espera de la resolución del recurso. Aunque el tribunal aumentó su condena y podría enfrentar la cárcel, será la Corte Suprema la que tendrá la última palabra en este asunto.

¿Qué ha dicho Aida Merlano de su fuga?

Su fuga se dio el pasado 1 de octubre de 2019 de un consultorio odontológico al norte de Bogotá.

La excongresista, prófuga de la justicia y condenada por corrupción electoral por la Corte Suprema de Justicia reconoció varios de los privilegios que tenía como prisionera en la cárcel El Buen Pastor, de la ciudad de Bogotá, a donde señaló que entró celulares, ropa, zapatos y otras pertenencias que son consideradas como lujos al interior de ese centro penitenciario.

También le puede interesar: “No te encontré”: Aida Victoria Merlano rompió en llanto por la enfermedad de un ser querido

Sus declaraciones fueron brindadas en una nueva audiencia del caso que se adelantó contra su hija y el odontólogo Javier Guillermo Cely, quienes son acusados de ayudarle con su fuga. En la audiencia, la mujer, en ese momento desde Venezuela, aclaró además momentos previos a su fuga cuando asistió a la cita odontológica. Incluso, su relato lo remontó semanas atrás, pues contó que una semana antes le arrojaron una soga al interior de su celda, la misma que aparece en el video que fue difundido en medios de comunicación, en donde se le ve saltando cinematográficamente desde la ventana.

Además, al interior del centro penitenciario incluso habría tenido una videollamada con ‘Salvador’, el hombre que la habría ayudado en su plan de fuga.