Presidente Petro, gobernador del Atlántico y Alejandro Char se reunirán para establecer cómo recuperar la sede de Juegos Panamericanos

A través de un video, el gobernado del departamento de Atlántico, Eduardo Verano, dio a conocer que el próximo martes se reunirá junto al presidente Gustavo Petro y el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, para coordinar las estrategias que permitan a Colombia recuperar la sede para los Juegos Panamericanos. Cabe recordar que el país perdió esta sede, luego de los incumplimientos en materia de pagos, por lo que Panam Sports sacó al país como el anfitrión para el evento en del 2027.

“El señor presidente nos ha citado al alcalde y al equipo de él para estructurar una respuesta para los Juegos Panamericanos. Obviamente que queremos insistir en que de ninguna manera Barranquilla puede perder la sede de los Juegos Panamericanos”, dijo el gobernador de Atlántico en medio de un video publicado en la cuenta de X de Noticias Caracol.

Verano, además, agregó la fecha en la que dicho encuentro con el mandatario tendría lugar y aprovechó para agradecer tal espacio. “Queremos agradecer que el presidente está muy interesado en el tema y nos ha citado el martes a las ocho en punto de la mañana en su despacho”.

Sin embargo, es importante reconocer que tal como lo expresó con anterioridad el exministro de Deporte, Ernesto Lucena, en Caracol: “muy difícil que se pueda recuperar la sede para Barranquilla y para Colombia. Es doloroso, pero también hay que decirlo, esta organización está cumpliendo con su normatividad y Colombia ahora tiene que tratar de hacer todas las gestiones para recuperarla. Pero hay que ser muy claros: recuperar la sede va a ser muy complejo”.

No obstante, el Gobierno Nacional no pierde la esperanza de que uno de los eventos deportivos más importantes del mundo se pueda llevar a cabo en costa Caribe. Fue así que el propio presidente de Colombia le mandó una carta a la organización de los Juegos Panamericanos pidiendo que se pudieran solucionar los problemas y que no se relegara al país como el próximo anfitrión.

Sin embargo, tales esfuerzos, al parecer, aún no han dado resultados, pues Panam Sports ya envió los comunicados a los 41 comités olímpicos para que postulen sus candidatos.

Pero pese a todo lo que se ha visto sobre la realización del evento en el país, todos los sectores, tanto del deporte como políticos, están a la expectativa de lo que se logre acordar en la reunión del martes para recuperar la sede.