“Barranquilla es absolutamente peligrosa”: Diva Jessurum y su perturbadora experiencia en la Arenosa

La periodista Diva Jessurum apareció muy preocupada en un video en el que contó la perturbadora experiencia que vivió en Barranquilla, su ciudad natal y en la que reside. Actualmente, la presentadora viaja a Bogotá para atender sus compromisos, pero la ciudad de sus amores siempre ha sido Barranquilla, donde tiene su casa en el vecino municipio de Puerto Colombia.

Al parecer, Diva está por estos días estaba en Barranquilla cuando pasó un susto a bordo de su carro, a las nueve de la noche, esto porque otro vehículo negro y con vidrios polarizados comenzó a perseguirla en las vías de la ciudad. “Barranquilla es una ciudad absolutamente peligrosa”, dijo la presentadora en el video que sorprendió a sus seguidores en redes.

En medio de lo que ella describió como la angustiosa persecución de este carro, Diva logró llegar hasta una calle cerrada con un grupo de edificios y allí se resguardó con la vigilancia del lugar. Incluso, el misterioso vehículo, la persiguió hasta allí, pero finalmente huyó, al ver que la periodista logró llamar la atención de los guardias de seguridad. “Ese carro no tenía buenas intenciones”, afirmó la Diva.

“De Barranquilla se está mostrando una imagen que no se ajusta tanto a la realidad, quiero hacer un llamado a las autoridades (…) hoy estuve a punto de ser atracada, ese carro no venía con buenas intenciones y no es justo, señor presidente, hola”.

En medio de sus pesquisas, la periodista pudo recuperar los videos de las cámaras de seguridad de estos edificios e identificar el carro y la placa, la cual fue puesta a disposición de las autoridades para que investiguen este caso. Incluso Diva hizo un llamado al presidente Petro para que atienda el problema de inseguridad que persiste en Barranquilla.

Cabe recordar, que un joven ingeniero llamado Jack Ramírez murió el mes pasado tras ser abordado por criminales quienes primero lo chocaron y obligaron al joven bajarse del vehículo para luego asesinarlo y así poder robar su carro de alta gama. En Barranquilla aseguran que estas bandas de ladrones siguen acechando a los conductores en las noches en esta capital.

Pero la denuncia de Diva no paró allí, resulta que la periodista que aseguró, sin dar muchos detalles, fue a la fiesta de una amiga en Barranquilla, pero quienes les abrieron fueron los ladrones que tenían a todos los asistentes amarrados en el lugar de los hechos.

Percepción de inseguridad en Barranquilla

El programa de monitoreo a la calidad de vida urbana, Barranquilla Cómo Vamos @BquillaCmoVamos, presentó su más reciente Encuesta de Percepción Ciudadana para el año 2023 en la que junto con la firma encuestadora Cifras & Conceptos indagó de la percepción de los barranquilleros en indicadores como calidad de vida, situación económica, alimentación, educación, salud, servicios públicos, seguridad y movilidad, entre otros.

Uno de los temas de convivencia más sentidos en Barranquilla, es el de la seguridad ciudadana, se refleja en el sondeo de manera clara. Así, solo un 38.6 % de los encuestados afirma sentirse seguro en su barrio, mientras sólo el 29.2 % de los barranquilleros manifiesta sentirse seguro en su ciudad. Entre las principales problemáticas de los barrios que manifiestan los encuestados están: el atraco (70 %); la presencia de pandillas (23.1 %), y la drogadicción (21 %).