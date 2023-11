Con una ‘Barbie party’, una mujer de 65 años, celebró el cumpleaños de sus sueños

Con una fiesta temática al estilo ‘Barbie’, Beatriz Aguilar, una mujer barranquillera de 65 años, celebró su cumpleaños en esta capital. “La Barbie y yo cumplimos 65 años este año. Las dos estamos de cumpleaños, pero ella se conserva un poquito mejor que yo”, dijo la mujer entre risas, al medio CTV Barranquilla.

La fiesta estuvo adornada por el rosa tradicional y auténtico de la icónica muñeca, y la mujer acudió a su fiesta en la que compartió con su familia, y amigos quienes fueron sus invitados más especiales.

Mujer de 65 años celebra cumpleaños con fiesta al estilo Barbie

“Cuando uno llega a cierta edad, que se está jubilando, ya no tiene miedo de nada ni de hacer el ridículo ni a que lo critiquen y no escogí esta temática porque esté de moda sino porque la Barbie cumple los mismos 65 años y somos de la misma edad”. Y añadió que el “rosa no es un color, es una actitud”.

La mujer también recibió muchos regalos alusivos para incrementar su colección de accesorios de la popular muñeca.

Cifras sobre la película ‘Barbie’ en el mundo

La película de Barbie se ha convertido en un fenómeno mundial, después de su estreno en todo el mundo el pasado 21 de julio. Ahora, se convierte en una de las cintas que dominan la taquilla internacional y las cifras reveladas lo confirman.

Con una 'Barbie party', Beatriz Aguilar, una mujer barranquillera de 65 años, celebró su cumpleaños. Luciendo los colores auténticos de la icónica muñeca, Beatriz acudió a su fiesta en la que compartió protagonismo con su familia, quienes fueron sus invitados más especiales. pic.twitter.com/YdIGWZjeWP — CTV Barranquilla (@ctvbarranquilla) November 16, 2023

Con Margot Robbie como Barbie y Ryan Gosling como su novio Ken, la película de Greta Gerwig hasta ahora ha generado millones de dólares en ventas de boletos que le han permitido catapultarse con una de las más taquilleras en la historia de Warner Bros.

Recientemente, se conoció que la película Barbie se convirtió en la más taquillera en la historia, logrando recaudar cerca de 1.342 millones de dólares en todo el mundo. Además, destronó a la cinta de Harry Potter y las reliquias de la Muerte: parte 2, del año 2011.

En esa época, la película del mago logró recolectar cerca de 1.341 millones de dólares, lo que la posicionaba como la número uno, pero el trono se lo quitó la película protagonizada por Margot Robbie.

También puede leer: Colombia se llenó de muñecas: así festejaron estas celebridades el estreno de ‘Barbie’

En este sentido, Barbie se convirtió en la película con mayor recaudación superando a Super Mario Bros. La película, que tuvo ingresos de más de 1.400 millones de dólares, por lo que Barbie ocuparía el segundo lugar a nivel mundial y el primero en Warner Bros.