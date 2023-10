Katia Nule, exreina del Carnaval y la esposa del alcalde electo de Barranquilla: entre crisis y reconciliaciones

Alex Char, ganó por tercera vez la Alcaldía de Barranquilla y por ende Katia Nule Marino, se convierte de nuevo en la gestora social de la capital del Atlántico. Katia fue reina del Carnaval en 1995, es hija del ex ministro Guido Nule Amín y la abogada Ginger Marino.

La historia de amor entre Katia y Alex, como le dicen sus amigos, duró ocho meses en momentos en los cuáles salieron de rumba y allí comenzó el romance. “Yo me había fijado en Katia hacia rato, recuerdo que por allá en el 96 le enviaba carticas y regalitos y ella me los devolvía”, dijo Álex en una entrevista al diario El Tiempo.

El matrimonio entre Katia y Álex se celebró el 27 de agosto de 1999 con una fiesta de 600 invitados. La pareja tiene 2 hijos, Alejandro y Mariana Char Nule.

Un matrimonio entre crisis y reconciliaciones

Katia es hermana del condenado empresario Guido Nule Marino por el Carrusel de la Contratación en Bogotá.

Alex afrontó con su esposa Katia las dificultades judiciales de su cuñado Guido, quien terminó detenido y condenado por el escándalo de las obras en Bogotá, por un desfalco de $ 293 mil millones.

Por si fuera poco esta pareja, superó también la infidelidad de Alex con la excongresista Aida Merlano, amante también del empresario Julio Gerlein. “Dicen que al pasado pisado y al presente de frente, y así debe ser”, declaró Katia en su momento tras destaparse el escándalo en un video que compartió en sus redes.

“Toda esta información que ha salido últimamente no es nueva y no es nueva para mi familia. Es una información vieja, pero sobre todo superada”, añadió.

Nule afirmó que en las campañas políticas a veces salen los temas personales a flote.

“Sin embargo, hay un tema que debe ser intocable, que es la familia. Me da mucho dolor que hay muchas personas que utilicen esto y quieran pasar por encima de nuestros sentimientos”, aseguró.

Eso sí, le agradeció a las personas que le enviaron mensajes de apoyo en ese momento, ocurrido en febrero del año pasado en medio de la campaña presidencial de Álex Char.

“Las personas que me conocen saben que toda esta información no me va a desestabilizar, no me va a afectar, no me va a quebrar, ni a mí ni a mi familia”, señaló la exprimera dama.

Katia Nule, exreina del Carnaval, por tercera vez gestora social de Barranquilla

Obras de Katia Nule como gestora social en Barranquilla

Otra de las motivaciones de Katia Nule son los adultos mayores, para quienes ha liderado programas y proyectos que los benefician y mejoran su calidad de vida. Asimismo, se destaca el trabajo que adelantó con los habitantes de calle, quienes merecen una nueva oportunidad.

“Soy una convencida de que cuando Dios nos pone en un lugar privilegiado es nuestra obligación mejorar la calidad de vida de las demás personas, por eso seguiré trabajando con todo mi equipo 24/7 por esta Capital de Vida”, finalizó diciendo en una entrevista.