Katia Nule, la esposa de Alex Char, responde a declaraciones de Aída Merlano

Katia Nule, exprimera dama de Barranquilla y esposa del candidato presidencial Alejandro Char, se pronunció este martes en un video en redes sobre las declaraciones de la excongresista Aida Merlano Rebolledo.

“Dicen que al pasado pisado y al presente de frente, y así debe ser”, declaró.

“Toda esta información que ha salido últimamente no es nueva y no es nueva para mi familia. Es una información vieja, pero sobre todo superada”, añadió.

Nule afirmó que en las campañas políticas a veces salen los temas personales a flote.

“Sin embargo, hay un tema que debe ser intocable, que es la familia. Me da mucho dolor que hay muchas personas que utilicen esto y quieran pasar por encima de nuestros sentimientos”, aseguró.

Eso sí, le agradeció a las personas que le han enviado mensajes en los últimos días.

“Las personas que me conocen saben que toda esta información no me va a desestabilizar, no me va a afectar, no me va a quebrar, ni a mí ni a mi familia”, señaló la exprimera dama.

Invitó a los colombianos y simpatizantes de Alejandro Char, a que no desviarse ni caer en la desconcentración, “de gente que quiere que pensemos en otras cosas y que perdamos nuestro objetivo”.

“Vamos a trabajar con respeto porque Colombia necesita eso, respeto”, concluyó.