Las chicas limonada se cotizaron en Barranquilla: esto es lo que cobran por un saludo en redes

Las chicas limonada o también conocidas como las bichotas de la limonada se cotizaron en redes en Barranquilla y están facturando con su fama. Esto lo evidencio el influenciador ‘El crazy’ que en el barrio Simón Bolívar fue a visitar a las jóvenes, pero al parecer, estas le cobraron por salir en la entrevista.

El influenciador publicó un revelador video en redes titulado “La limonada más cara del mundo” refiriéndose al precio que le pidieron por salir en su video.

“Así como las redes sociales te suben también te bajan”, dijo ‘El crazy’ quien reveló que ahora las jóvenes presuntamente cobran 200 mil pesos por salir en videos y entrevistas.

Acá puede ver el video de ‘El crazy’ “Vine como la cerveza, me subí y me bajé. Me acerqué para sacarles unas palabras pero no pude porque están cobrando 200 mil pesos por la entrevista”, dijo el influencer quien les deseó lo mejor en este cuarto de hora de fama.

Las chicas limonada son las vendedoras informales Shirley Vanessa y su amiga, quienes se hicieron virales en redes sociales debido a la gran acogida que tiene su negocio y el amor que le ponen a este emprendimiento con el que a diario salen adelante en el barrio Simón Bolívar.

“Yo decidí vender limonada porque el negocio era de mi mamá y ella duró aquí cinco años comercializándola. Gracias a Dios a ella le salió empleo y me lo cedió a mí para que quedara en manos de la familia”, afirmó Shirley.

Shirley asegura que hace la limonada con mucho amor y esto ha hecho que todos los días los conductores de vehículos y motocicletas se estacionen para refrescarse frente a su punto, el cual está ubicado en la carrera 4A del barrio Simón Bolívar de Barranquilla.

“De este negocio dependen muchas personas, entre ellas mi hijo, quien es mi adoración y como dice un dicho que uno por ellos hace lo que sea. También mi amiga que ha estado conmigo desde el colegio”.