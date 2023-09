Chicas limonada: ¿filtraron video íntimo de una de las jóvenes que se gana la vida vendiendo esta bebida en Barranquilla?

Instagram @lasbichotasdelalimonada Estas jóvenes barranquilleras se hicieron virales no sólo por la venta de su producto sino por su belleza.

En redes está circulando un presunto video intimo de una de las chicas limonada o ahora también conocidas como las Bichotas de la Limonada que paralizan el tráfico con su bebida y sus atributos en las calles del barrio Simón Bolívar en Barranquilla. Esta semana estas vendedoras de limonada fueron la sensación tras haber compartido su experiencia en este oficio que realizan para pagar sus estudios.

Muchos elogiaron su emprendimiento y sus ganas de trabajar y otros les lanzaron morbosos comentarios. Lo cierto es que las chicas limonada han sido entrevistadas por varias emisoras y catapultadas a una fama local que no pensaron alcanzar.

Sin embargo, al parecer, algunos desean que las chicas no disfruten su éxito. En la red social Telegram circula un video intimo, presuntamente de una de las chicas. Sus seguidores de inmediato comenzaron a defenderlas, afirmando que el video no sería de una de las vendedoras informales sino de otra mujer muy parecida.

No obstante, otra cuenta afirmó que el video sí sería real. En una entrevista publicada en redes sociales en la mañana de este viernes, por @soyjonathanflorez Angie, una de las chicas limonada, admitió que el vídeo es real y que fue grabado hace cinco años, cuando ella era apenas una adolescente de 15 años.

Angie manifestó que fue un error que cometió debido a su inexperiencia en la vida y por confiar en la persona equivocada. Sin embargo, enfatizó que ese episodio no refleja quién es ella en la actualidad. La joven emprendedora aseguró que solo busca salir adelante de manera honesta y sin hacerle daño a nadie. Ante esta situación, Angie hace un llamado a no seguir divulgando el vídeo, ya que considera que no representa quién es ahora y teme que pueda afectar su reputación y la de su emprendimiento.

La joven pide comprensión y apoyo por parte de los barranquilleros, quienes han demostrado su cariño hacia ella y su emprendimiento.

Por otro lado, también criticaron a la cuenta que difundió esta información, porque fue el mismo instagram que dio a conocer su historia de superación. “Ayer las ayudaban en su emprendimiento, hoy las boletean con su pasado, terribles ustedes!”, afirmó un usuario.

Incluso, otro influencer en Barranquilla predijo lo que ocurriría con estas chicas limonada en otro video que se hizo viral.

Ellas son las vendedoras informales Shirley Vanessa y su amiga, quienes se hicieron virales en redes sociales debido a la gran acogida que tiene su negocio y el amor que le ponen a este emprendimiento con el que a diario salen adelante en el barrio Simón Bolívar.

“Yo decidí vender limonada porque el negocio era de mi mamá y ella duró aquí cinco años comercializándola. Gracias a Dios a ella le salió empleo y me lo cedió a mí para que quedara en manos de la familia”, afirmó Shirley.

Shirley asegura que hace la limonada con mucho amor y esto ha hecho que todos los días los conductores de vehículos y motocicletas se estacionen para refrescarse frente a su punto, el cual está ubicado en la carrera 4A del barrio Simón Bolívar de Barranquilla.

“De este negocio dependen muchas personas, entre ellas mi hijo, quien es mi adoración y como dice un dicho que uno por ellos hace lo que sea. También mi amiga que ha estado conmigo desde el colegio”.