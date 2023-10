¿Quién es el empresario Euclides Torres, que habría financiado acto político de Gustavo Petro en Barranquilla?

Esta semana saltó de nuevo a la luz el nombre de Euclides Torres, un polémico empresario que ha terminado envuelto en varios casos relacionados con políticos y campañas. Ahora apareció en el caso de Nicolás Petro que salpicó a Gustavo Petro.

Según la Fiscalía, se debe investigar la “presunta ocurrencia de delitos relacionados con la financiación de la campaña presidencial del señor Gustavo Francisco Petro Urrego, Presidente de la República de Colombia”.

También le puede interesar: “El fiscal general compulsó copias contra mí basado en un interrogatorio no legal”: Petro reaccionó a decisión de Barbosa

Tras estas acusaciones, el mandatario no dudó en pronunciarse y dijo que no cometió ningún delito porque él no estaba en campaña en el momento en el que se realizó el acto político al que se refiere la Fiscalía y que se hizo en Barranquilla. Además de confirmar la participación del empresario en este evento.

“De manera aberrante una revista publica el interrogatorio de mi hijo, cuando la ley no permite la publicidad de esos documentos que irresponsable y delictivamente le fueron entregados. Y de manera más aberrante aún, en el interrogatorio a mi hijo se habla de la financiación de un acto al parecer por el empresario Euclides Torres que se realiza cinco meses antes de comenzar mi campaña, es decir que no esta cobijado por la ley electoral de campañas”.

Euclides Torres

Este hombre es un empresario del gremio del alumbrado público y de centros de diagnóstico automotriz, indicó en Cambio la periodista Paola Herrera, quien identificó que Torres es la cabeza de un clan del Caribe y que gracias a sus movimientos ha creado decenas de empresas que lograron contratos con el Estado por más de 700 mil millones de pesos.

De esta manera, el Clan Torres ha logrado estar presente en los Gobiernos de Juan Manuel Santos, Iván Duque y Gustavo Petro.