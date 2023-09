Aproveche la oportunidad: Ualá anunció aumento en el rendimiento en 10%E.A. en el Latam Fintech Market en Barranquilla

A partir del 4 de octubre de 2023, Ualá, la fintech que opera desde enero de 2022 bajo la licencia de Compañía de Financiamiento en Colombia, anunció que elevará el rendimiento de los ahorros de sus usuarios, pasando de una tasa del 8% a una del 10% E.A*. Ualá aplicará esta tasa de remuneración a todos los depósitos de bajo monto activos con saldo, sin condiciones de montos o plazos mínimos. Los intereses se reconocerán diariamente sobre el saldo al final del día y se pagarán a los usuarios mensualmente.

PUBLIMETRO habló con Natalia Ríos, gerente general de Ualá en Colombia, quién también dialogó en el Latam Fintech Market, en Barranquilla sobre los Neobancos e hizo este anuncio en el marco de este encuentro en Puerta de Oro, centro de eventos del Caribe.

Suministrada. Ualá anunció aumento en el rendimiento para todas sus cuentas digitales: quedará en 10%E.A.

Hace dos años Ualá llegó a Colombia y desde hace seis años fue creada en Argentina, donde es utilizada por más de cinco millones de personas. En Estados Unidos levantaron recursos con unas rondas de capital, así Ualá se posicionó como un unicornio y la última ronda obtuvo 350 millones de dólares. Tienen un banco en México y en Argentina. Esperan revolucionar los servicios financieros y traerlos a Colombia.

¿Qué beneficios ofrece Ualá en el mercado colombiano?

Hoy en día tienen más 315 mil usuarios de Ualá en Colombia, en donde la edad promedio es menos de 30 años y para todas las edades. Queremos dar a acceso a una cuenta o un depósito de bajo monto absolutamente fácil de usar. Que lo puedan descargar y que en cinco minutos hagan su registro. Con una cédula de ciudadanía, cédula de extranjería o el PPT con esto se pueden registrar e inmediatamente pueden empezar a tranzar, pueden depositar dinero desde cualquier punto de Efecty o PSE o desde cualquier cuenta del país y cuando tienen el dinero en el ecosistema les llega una tarjeta debito a su casa. Esto no tiene costo alguno y es gratis. Me parece que hay unas barreras para que los usuarios no quieran meterse al sistema financiero y lo que nosotros tratamos de hacer que quitar esas barreras. No cobramos cuota de manejo, no cobramos por enviar la tarjeta a su casa, no cobramos por hacer transferencias de Ualá a cualquier banco, no cobramos por consignar dinero o por retirarlo en cualquier Efecty o en cajeros automáticos, pueden pagar servicios públicos desde Ualá, pueden hacer recargas de celulares. Todo esto son ventajas que pueden hacer desde su casa.

¿Cómo Ualá apoya los emprendedores en el país con su plataforma?

Tenemos un producto que es Ualá Biz para emprendedores, tenemos muchos jóvenes que puede que tengan un trabajo pero que en casa tiene otro emprendimiento, hacen ventas por catálogo y lo que estamos haciendo es darles una herramienta para que realmente puedan hacer sus cobros electrónicos. Tenemos una alianza con empretienda que hace parte de nuestro ecosistema de Ualá regional para que la gente pueda hacer su página web, montar su catálogo, hacer sus ventas online y recibir el dinero dentro de Ualá, con desembolso inmediato, con las comisiones más bajitas del mercado y con mucha facilidad.

¿En qué consiste el anunció aumento en el rendimiento para todas sus cuentas digitales que quedará en 10%E.A.?

El anuncio que tenemos hoy es que estamos subiendo los rendimientos, al 10 por ciento efectivo anual. Hace 10 años muy pocas personas tenían acceso a un CDT y las cuentas corrientes no tenían ningún rendimiento. Nosotros queremos democratizar ese acceso a estos rendimientos para que la gente ahorre y ofrecemos 10% efectivo anual, sin ningún tipo de permanencia mínima, puedes dejarla, un día o todo el año y puedes tener un peso o más y siempre reconocemos el 10 por ciento efectivo anual. Yo creo que es empezar a cambiar esa manera de pensar y decir “voy a entrar al sistema financiero porque el sistema financiero me ofrece todas estas ventajas. Somos una entidad regulada y vigilada por la Superintendencia Financiera y los depósitos están amparados por Fogafin, con todas las ventajas de ser una entidad robusta, pero también con todas las ventajas de ser una entidad digital que da accesos y menores costos.

¿Paso a paso nos puede contar las novedades de Ualá con Empretienda?

Nuestra vertical de negocios se llama Ualá Bis y lo que nosotros queremos es apoyar a esos emprendedores que están decidiendo si echarse al agua y arrancar su emprendimiento o que de pronto ya lo arrancaron pero que quieren llevarlo a ese nivel. Lo puede hacer desde su casa, con una página web. Empretienda tiene los primeros tres meses gratis y montas allí tu catálogo de productos y arrancas a ensayar. Se pueden vender todo tipo de productos, les tomas las fotos, los diseños vienen organizados, no tienes que saber de programación. Montas tu catálogo y empiezas a hacer tus ventas. Muchos hacemos ventas por redes sociales, pero ese paso adicional como ya tener una página, que tenga un catálogo, que pueda agregarlo al carrito y comprar el producto hace que el emprendimiento se vea más serio. Los primeros tres meses son gratis y después la tarifa es muy accesible. Puedes tener un datafono móvil, el link de pago lo generas desde tu aplicación de Ualá y se lo puedes enviar a las personas por Instagram y las personas se meten hacen el pago y les puedes entregar tu producto o servicio.

¿Cómo está Ualá ubicado en la Costa Caribe?

Más del 20 por ciento de nuestros usuarios están en la Costa Caribe ya tenemos una presencia importante en la región. Más de 60 mil usuarios están en el Caribe y queremos que más personas se sumen al ecosistema de Ualá.

¿Ofrece Ualá educación financiera?

En el Aula Ualá hablamos de temas de educación financiera y queremos que en Colombia aprendan más sobre sus finanzas personales ¿Cómo hacer un presupuesto? para al final del día puedan ahorrar, comprar una casa o empezar un negocio.

¿Qué es Ualá?

Ualá es una compañía de tecnología que ofrece un ecosistema financiero para mejorar la vida de los latinoamericanos. Fue fundada por el argentino Pierpaolo Barbieri y lanzada en octubre de 2017 con el objetivo de impulsar la inclusión financiera en América Latina.

Después de una inversión Serie D, liderada por SoftBank Latin America Fund y Tencent, Ualá alcanzó una valoración de 2,450 millones de dólares, siendo la ronda de inversión privada más grande que ha recibido una empresa argentina, e impulsando su crecimiento y liderazgo en la región.

En Colombia, fue la primera compañía de base tecnológica en obtener la licencia de Compañía de Financiamiento por parte de la Superintendencia Financiera de Colombia e inició operaciones en enero de 2022. Ualá continuará con su ambicioso plan de inclusión y educación financiera, atracción de talento y el desarrollo de nuevas verticales de negocio en la región, aportando innovación y desarrollo tecnológico en América Latina. Actualmente, también tiene presencia en Argentina y México y su equipo regional asciende a más de 1.400 colaboradores.