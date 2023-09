“Shakira tiene una nueva casa en Barranquilla”: rector del colegio Nuevo Bosque Pies Descalzos

“Pasamos de playa baja a playa alta con nuestra querida institución”, dijo emocionado José Castro, rector del Colegio Nuevo Bosque Pies Descalzos a PUBLIMETRO, quien le agradeció a la cantante Shakira por su apoyo para hacer de esta obra una realidad, que en la actualidad disfrutan más de mil niños en el barrio el Bosque en Barranquilla.

“De tener grandes incomodidades pasamos a estar en las mejores condiciones que se merecen todos nuestros alumnos. Tenemos cuatro preescolares funcionando, con sus baños, sus aires acondicionados, el patio tiene alfombras antideslizantes que evitan que los niños se golpeen en el patio, todo es nuevo. Las sillas, las mesas esto es un cambio increíble y todo gracias a Shakira. Ella ya tiene su casa aquí en El Bosque”, — destacó, José Castro, rector del Colegio Nuevo Bosque Pies Descalzos.

El alcance de la obra consta de 22 aulas regulares, 4 aulas de preescolar, 2 laboratorios, aula de arte, aula de tecnología, biblioteca, cocina y comedor, zona administrativa, 3 canchas, y baterías de baños, en un área de 6.073 metros cuadrados.

Shakira, en rueda de prensa en Barranquilla, le respondió a PUBLIMETRO sobre el impacto que tienen sus colegios en las comunidades que atienden en nueve colegios en cinco territorios del país.

“Lo que hemos aprendido con la Fundación Pies Descalzos es que cada vez que se construye una escuela la comunidad se transforma. Hemos estado en sectores en donde no había agua potable y las calles estaban sin pavimentar, no había electricidad y este tipo de infraestructura de alguna manera transforma la sociedad entera. No solo los maestros sino también los padres y se sienten incentivados a hacer parte de algo y veo que cuando el ser humano se siente parte de algo, allí es cuando suceden los milagros sociales”. — Shakira a PUBLIMETRO.

Alcaldía de Barranquilla Shakira en la entrega del colegio Nuevo Bosque Pies Descalzos.

La fase final del proyecto comprende obras complementarias que incluyen el cerramiento para la cancha polideportiva y acabados como grama sintética y demarcación, obras de urbanismo interno y externo, dotación de mobiliarios y cocina, entre otros.

“Con nuestra fundación hemos podido desde el momento de su inserción beneficiar a unas 800 mil familias, más de 150 mil niños. Para nosotros puede sonar como un número grande pero es verdad que falta muchísimo por hacer”, detalló la artista.

La Fundación Pies Descalzos y su fundadora siguen creyendo que la educación es el camino para construir una Colombia en paz, como recalcan en sus mensajes. Hoy son más de 80.000 metros cuadrados construidos en el país, gracias a los más de 800 aliados, que han hecho posible ver un cambio significativo en las comunidades donde la fundación ha hecho presencia.

Alcaldía de Barranquilla Shakira en la entrega del colegio Nuevo Bosque Pies Descalzos.

“Ahora mismo estamos construyendo más escuelas en Quibdó, La Guajira, Tibú y Barranquilla, entre otros. Invitamos al gobierno y al sector privado a que se unan, a que se sumen, a que sigan donando y que sigan siendo parte de estos proyectos porque no se pueden hacer en solitario sino que es un esfuerzo colectivo y de todo en general”. — Shakira

El ahora IED Nuevo Bosque Pies Descalzos se construyó con recursos del Distrito de Barranquilla por el orden de los 11 mil millones y que contó con el apoyo de la Fundación Pies Descalzos y otros aliados que aportaron otros 5.700 millones.

El Bosque, un barrio donde se busca el sustento a diario

Otro de los impactos que está generando la obra es su ubicación, en uno de los barrios, que es considerado por el imaginario ciudadano, cómo uno de los más inseguros de Barranquilla, debido al accionar de alrededor de 22 pandillas, que operan en este territorio, en el que viven más de 70 mil habitantes.

“Es un barrio con personas que sufren de grandes dificultades económicas. En él se han asentado diferentes grupos poblacionales que luchan por el diario vivir. Hay de todo en el barrio, hay mototaxistas, vendedores ambulantes del comercio informal. Es un barrio popular en el que se manejan altos niveles de pobreza, donde llegan a diario desplazados y migrantes, pero a pesar de todo es una comunidad luchadora, que se levantan todos los días a buscar el sustento para sus hijos”, describió el rector del colegio Pies Descalzos Nuevo Bosque.

Por esto, se espera que ahora las familias trabajadoras, que buscan el sustento diario en este sector, puedan entregar a sus hijos a un entorno seguro y a la vez acceder a otros incentivos como la doble titulación y así alejarlos de las pandillas y las demás problemáticas del barrio con el fin de reparar ese tejido social.

“Esta obra es de gran impacto porque reúne todas las condiciones dignas para atender a los niños y jóvenes. Tenemos grandes aspiraciones para el Distrito y la Fundación Pies Descalzos para tener la doble titulación que nos ofrece el Distrito junto al SENA en alumnos de noveno a once grado. No es solamente la obra sino que toda esa infraestructura se pueda ver reflejada en calidad educativa”, recalcó Castro.

Alcaldía de Barranquilla Instalaciones del Colegio Nuevo Bosque Pies Descalzos en Barranquilla.

La política del bilingüismo en Barranquilla

Los 154 colegios públicos del Distrito de Barranquilla cuentan con el programa de bilingüismo, así cómo lo tendrá el Colegio Nuevo Bosque. Esta política pública de bilingüismo se suma a la construcción y adecuación de infraestructura educativa, remodelación de comedores y cocinas escolares, oportunidades de acceso a educación superior con programa como Universidad al Barrio, doble titulación y la consolidación de la primera institución universitaria pública en la ciudad.

“Yo siempre he sido muy insistente dentro de la fundación en promover el bilingüismo y me alegra saber que hemos coincidido en esto con el alcalde que ha hecho un gran trabajo promoviendo el bilingüismo”, comentó la artista barranquillera Shakira.

Alcaldía de Barranquilla Shakira hablando en rueda de prensa con el alcalde de Barranquilla Jaime Pumarejo.

Y agregó que “a mí me abrió un mundo el poder aprender inglés y lo aprendí tarde, lo aprendí ya con 21 años, pero me cambió la vida para bien, me abrió nuevos caminos”, afirmó la cantante, al tiempo que elogió a los estudiantes que hoy en día aprenden a muy temprana edad desde las aulas de clase de los colegios públicos de la ciudad.

Y es que como dice Shakira:

“La satisfacción más grande de trabajar en educación es que no es tiempo perdido, no es dinero perdido, no son recursos perdidos, siempre se ven los resultados más rápido de lo que uno piensa”. — Shakira

Será un colegio de puertas abiertas para todos

La artista barranquillera, además hizo énfasis en que está obra, no sólo beneficiará a población colombiana sino a la población migrante venezolana, cómo contó Juan Viloria, vicepresidente de la Asociación Venezolanos en Barranquilla a este medio.

“Esta institución educativa Nuevo Bosque Pies Descalzos va a ayudar a muchos niños, no solamente colombianos sino también venezolanos que se han arraigado en esta zona de la ciudad en el barrio El Bosque, que también colinda con La Ceiba y otros barrios y atiende a una gran comunidad, como lo es Villa Caracas, en la que más de cuatro mil personas venezolanas y colombo venezolanas residen y nosotros desde nuestra organización hemos tenido acciones muy puntuales, tanto en entrega de ayuda humanitaria, como también de asistencia y de jornadas de regularización migratoria y hoy son más de 12 mil niños, que en toda Barranquilla requieren de ese apoyo, no solamente de nuestra organización sino también de las entidades como Pies Descalzos que lo está haciendo”.

Estos alumnos venezolanos migrantes provienen de las zonas de Villa Caracas, La Paz, La Ceiba y El Bosque, de igual forma, le enviaron un mensaje de agradecimiento a la artista barranquillera.

Lina Robles/Publimetro Juan Viloria, vicepresidente de la Asociación Venezolanos en Barranquilla.

“Estamos muy agradecidos con Shakira que no sólo es una persona admirable por su carrera artística sino también por su humanidad, por la solidaridad que tiene no solamente con los colombianos, con los barranquilleros sino con todos los niños y las niñas porque ella desde los inicios de su carrera siempre ha defendido la educación como un estandarte para el desarrollo”, — resaltó, Juan Viloria, vicepresidente de la Asociación Venezolanos en Barranquilla.

Alcaldía de Barranquilla. Shakira en la entrega del colegio Nuevo Bosque Pies Descalzos.

Con 6.000 metros cuadrados, el colegio Nuevo Bosque – Pies Descalzos impactará alrededor de 1.000 estudiantes anualmente, que realizarán sus estudios de básica primaria y secundaria en la sede.

“Hemos sido testigos del impacto que tienen las infraestructuras de los colegios y la educación en las niñas, niños y jóvenes en Colombia y seguiremos apoyándolos a través de espacios adecuados para su aprendizaje y proyectos educativos que refuercen sus habilidades y talentos en su presente y en su futuro”, — afirmó la directora ejecutiva de la Fundación Pies Descalzos, Patricia Sierra.

Además, la institución será un centro comunitario que abrirá espacios de desarrollo para padres, madres, acudientes y demás miembros de la comunidad de este barrio.

“Shakira tiene una casa más en Barranquilla que visitar y unos resultados que desde ya le estamos prometiendo alcanzar para el bienestar de estos niños y jóvenes. Lo que se invierte en los niños y jóvenes transforma familias, barrios, ciudades, al país y al mundo”, concluyó el rector Castro.

La cifra: 800 mil familias, más de 150 mil niños ha beneficiado la Fundación Pies Descalzos en sus nueve colegios en cinco territorios de Colombia.