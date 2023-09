Regresa LIBRAQ a la plaza, actividad de la feria del Libro de Barranquilla, a La Aduana, el fin de semana

Este fin de semana la Plaza de la Aduana se convertirá en el epicentro de la promoción de la lectura y la cultura del libro con LIBRAQ a la plaza, iniciativa que se realiza por primera vez en la agenda de ciudad, como antesala a la cuarta edición de la Feria Internacional del Libro de Barranquilla.

La agenda del evento ofrecerá a la ciudadanía más de 60 encuentros, en los que, a través de invitados locales, nacionales e internacionales, los ciudadanos podrán encontrarse con las múltiples oportunidades de acceder al conocimiento que ofrece la lectura.

“LIBRAQ a la plaza tendrá una programación de alrededor de sesenta eventos, entre talleres, charlas, conferencias, encuentros para niños jóvenes y adultos a lo largo de dos días hay una programación continua en los diferentes espacios que tendremos en la Plaza de la Aduana, en diferentes estaciones bajo carpas y en el interior del complejo cultural en la Biblioteca Piloto del Caribe y en el auditorio”, dijo Alexandra Vives directora de LIBRAQ a la Plaza a PUBLIMETRO.

Por su parte el director ejecutivo de la Corporación Luis Eduardo Nieto Arteta, CLENA; Juan José Jaramillo, destacó: “La feria del libro es un proyecto cultural que regresa consolidado en Barranquilla, a lo cual le hemos venido apostando de manera positiva y con la cual queremos construir en la ciudadanía la cultura de la lectura”.

Regresa LIBRAQ a la plaza, actividad de la feria de Barranquilla, a La Aduana, el fin de semana

“Libraq llega en esta ocasión como un capítulo que busca exaltar la literatura propia en la cual tenemos una participación importante de autores de la región y del país”, agregó Jaramillo.

Invitados a la plaza de LIBRAQ

En la nómina de más de 20 autores invitados sobresale el ilustrador Barly Baruti, quien llega desde el Congo, para compartir sus trazos con los barranquilleros y estará brindando la Masterclass ‘Dibujar África, mis técnicas’, el día sábado desde las 10:00 a.m.

La cartagenera Vanessa Rosales estará conversando con Tawny Moreno, sobre ‘La incomodidad de las etiquetas’, el sábado desde las 11:30 a.m. Este espacio brindará una mirada sobre lo femenino, la feminidad y el feminismo, con esta escritora e historiadora autora de los libros ‘Mujeres vestidas’ y ‘Mujer incómoda’.

Con el apoyo del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, estará participando en la feria el autor Ivar Da Coll, conocido por generaciones de lectores gracias a su entrañable personaje Chigüiro, este ilustrador bogotano ofrecerá un recorrido por su obra, el día sábado desde las 4:00 p.m. y presentará su último trabajo ‘Jazmín’ el día domingo desde las 3:30 p.m.

Entre la cuota local se destaca la propuesta del autor barranquillero Johny Insignares quien ofrecerá a los asistentes un recorrido titulado ‘Fantasmas de la Aduana’, como ante sala al lanzamiento de su libro ‘Fantasmas del Centro’. La actividad se desarrollará el sábado desde las 7:30 p.m.

También estarán Ariel Castillo, Claudia Lama, Diana Obando, Efrén Giraldo, Fabián Buelvas, Ivar Da Coll, Isabel Cristina Ramirez, Eliana Díaz Muñoz, Javier Ortiz Cassiani, Josef Amón Mitrani, Juan Cárdenas, Juliana Enciso Óscar Daniel Campo, Pedro Carlos Lemus, Ruaida Mannaa, Sandra Restrepo, Sorayda Peguero y Tawny Moreno.

El mundo de los libros se abrirá en carpas lectoras

Gracias a la participación diferentes organizaciones culturales del ecosistema de la ciudad, el evento también contará con una nutrida oferta de espacios de formación y esparcimiento para toda la familia.

En esta programación sobre salen talleres de escritura y lectura, clubes de lectura, conversatorios, Maletas didácticas del Museo del Oro, mediación de lectura, mini curso de francés, entre otros.

“También habrá una franja dedicada a la lectura para la primera infancia y sus familias y habrá una programación continua para niños de cero a seis años y madres gestantes con el fin de acercarlos a temprana edad y cómo generar hábitos de lectura en casa y la sala cuenta con la dirección de Fundalectura”, destacó Vives.

Centro Cultural Barranquilla del Banco de la República, Corporación Luis Eduardo Nieto Arteta, Biblioteca Piloto del Caribe, Cayezul, Agencia Cultural 780, Rostro Caribe, Museo Romántico de Barranquilla, Alianza Francesa Barranquilla, José Antonio Sierra Grandeth, Nueva Acrópolis, María V. Mendoza, Caribe Afirmativo, Instituto de Cultura Árabe de Colombia, son las organizaciones culturales encargadas de ejecutar esta agenda.

La directora de la feria resaltó que este año se realizará el Salón Ilustrado dedicado a este arte. “El salón ilustrado se tomará la Galería de La Aduana y allí tendremos una muestra de la obra de tres ilustradores invitados que son Ivar Dacoll, Sandra Restrepo y Samuel Castaño, allí además de tener muestras de sus obras, tendremos allí charlas dirigidos a diseñadores pero también a aficionados de la ilustración, un arte que dialoga con los libros”.

El cierre del evento estará a cargo de la orquesta QUILLAEDA, conformada por talentos de a Escuela Distrital de Arte y Tradiciones Populares, EDA, de la secretaría de Cultura y Patrimonio de Barranquilla. Llegarán con una propuesta musical inspirada en los ritmos del Caribe, para celebrar en la tarima central el cierre de esta fiesta de los libros y la lectura.

Sobre la polémica del libro ‘La costra nostra’ de la periodista Laura Ardila publicado por la editorial Rey Naranjo que no se presentará en el marco del evento, su directora confirmó que los libros de esta editorial sí estarán presentes en LIBRAQ 2023, más no habrá lanzamiento este año.

“La feria ha tenido muchos cambios en este último mes, con su aplazamiento, pero realmente la feria obedece a una programación que no va ligada a lanzamientos de libros y no va ligada a editoriales en específico. Es una programación que busca combinar diversos temas y realmente la agenda de LIBRAQ estaba establecida previo a muchos lanzamientos de libros, que de hecho, quedan por fuera de esta programación. Tendremos publicaciones de Rey Naranjo, no sólo de ellos sino de otras más”, concluyó Vives.

La feria y sus eventos son de entrada gratuita. Consulte la programación para el acceso a los talleres.

La cifra: más de 60 eventos, conferencias, charlas y talleres tendrá LIBRAQ a la plaza en 2023.

Conoce toda la programación en: http://bit.ly/ProgramacionLibraqALaPlaza