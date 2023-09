Alcalde de Barranquilla dijo que por “falta de interés” del gobierno de Petro no habrá F1 en la ciudad

La posibilidad de ser sede de un Gran Premio de Fórmula 1 en Barranquilla se extingió completamente, según pudo confirmar el alcalde Jaime Pumarejo, el pasado jueves, en una entrevista con Blu Radio. El mandatario explicó que la ciudad no pudo cerrar el trato con los posibles organizadores de la máxima cita del automovilismo, puesto que el proyecto no habría sido apoyado por el Gobierno de Gustavo Petro.

“No hubo esa voluntad, decidieron tomarse un tiempo y eso lo que provocó fue aplacar la velocidad con la que venía trabajando Fórmula 1 y con la que trabajamos nosotros. Seguimos trabajando, pero entendiendo que será a mediano plazo”, declaró Jaime Pumarejo.

Pumarejo resaltó el hecho que desde su equipo se apreciaba esta iniciativa como un punto de partida para grandes inversiones y crecimientos en turismo o economía.

“Como dijo Juan Pablo Montoya, hace un par de meses, a finales del año pasado, estábamos prácticamente listos para firmar, afinando detalles. Hubo unos retrasos porque en el cambio de Gobierno no fue una prioridad, no hubo un apoyo decidido al evento. No hubo una carta donde manifestaran: ‘sí, estamos listos para hacer el evento, para acompañarlo”, afirmó.

“Uno dice la firma, pero es que el Estado se apropie y se adueñe del tema y lo vea como una prioridad. Quizá lo ven como que invertir en la Fórmula 1 no es invertir en la pobreza, pero sí lo es. Esto genera empleo, turismo, hace que más de un billón de personas vean al país y digan que comprarán un tiquete para venir a Colombia”, agregó.

El mandatario confirmó que este evento se vislumbraba como una iniciativa que podía hacerse efectiva en el 2025, aunque ahora se aplazará por lo menos hasta el 2027.

“A partir, ojalá, del 2027 pero estamos pensando en el 2018 o algo así. Si es que lo podemos retomar, en el sentido de que la Fórmula 1 lo vuelva a ver como prioridad y eso esperamos. Ya estamos sometidos a qué la Fórmula 1 lo considere. No sería en el Gobierno del Presidente Petro y menos en el mío que ya se acaba”, resaltó.

“No ha muerto la intención de Fórmula 1 y tampoco la nuestra, nos estamos tomando el ‘tiempito’ entiendo que los retos son mayores”, añadió.

Todo parece indicar que Madrid será la afortunada de recibir uno de estos grandes circuitos automovilísticos: “Madrid ha adelantado un trabajo importante, inclusive debo reconocer que aprendieron mucho del trabajo que estábamos haciendo nosotros. Los promotores eran compartidos y se impresionaron de lo rápido que diseñamos la pista con diseñadores criollos. Tomaron ventaja porque el Alcalde Martínez-Almeida y el Gobierno le apostaron a eso”.

Barranquilla estuvo postulada para albergar un Gran Premio de Fórmula 1, recibiendo entre otras cosas, en octubre del pasado año, la visita del presidente de esta competencia, Stefano Domenicali. Por falta de apoyo, dicen las autoridades locales, no se le dio la partida al certamen.