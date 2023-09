Con un derroche musical llega Barranquijazz con su programación a la Arenosa

Del 13 al 17 de septiembre se llevará a cabo Barranquijazz 2023, el evento más importante de toda la región Caribe en su género. La Fundación Cultural Nueva Música presentó la programación oficial del festival, el cual le ha aportado a la ciudad y a la región Caribe un espacio de alta calidad musical internacional. En su versión número 27, regresarán estrellas del jazz y la música latina al encuentro con el público de la región Caribe. Las galas se llevarán a cabo en el Salón Jumbo y en el Teatro José Consuegra Higgins.

“Logramos hacer una nueva edición muy decorosa y relevante. Hay otros festivales en el país, en Medellín o Cali que han hecho unos eventos para cumplirle a su público, mientras que nuestro festival sigue fuerte en medio de una crisis económica que ha afectado a los eventos culturales, traemos grupos de Jazz, de salsa y de sonoridades muy ancestrales que harán que se viva una gran fiesta en diferentes rincones de la ciudad”, dijo Samuel Minski, director del evento, en rueda de prensa.

Jueves 14 de septiembre

El virtuoso clarinetista Gabriele Mirabassi y el versado acordeonista Simone Zanchini conforman un sorprendente dúo de música experimental. El respetable se deleitará con el asombroso sonido de latín-jazz de Nueva Manteca, una banda holandesa que ha recorrido los más prestigiosos festivales de jazz del mundo. Esta primera velada de Barranquijazz es de entrada libre para todo el público.

En el Teatro José Consuegra Higgins, Mirabassi & Zacchini, ofrecerán un magistral recital en donde el clarinete y el acordeón serán los personajes centrales de esta interesante puesta en escena. El excelso clarinetista nacido en Perugia, considerado en la actualidad como uno de los mejores clarinetistas del jazz europeo y del mundo, celebró sus primeros éxitos a dúo con el acordeonista Richard Galliano.

Simone Zanchini, residente en Bolonia, es considerado como uno de los acordeonistas más interesantes e innovadores de la escena internacional. Zanchini estudió acordeón clásico en el Conservatorio Rossini de Pesaro. Desde 1999 colabora con los solistas de la Orquesta de la Scala de Milán, con quienes ha realizado varias giras por el mundo.

Viernes 15 de septiembre

Para esta fecha estará Ernán López Nussa, consagrado músico cubano, quien cuenta con 17 producciones discográficas en su haber. De igual manera, hace parte del selecto grupo de los tres grandes pianistas más importantes de Cuba.

Ernán López Nusssa llega a Barranquijazz con su actual proyecto, Havana in the Grand Manner, una propuesta con la que le rinde tributo a la fallecida leyenda musical, Felipe Dulzaides, precursor del jazz en la isla. Nussa llega con un sonido honesto, pasional y cautivador, en el que destacan el vibráfono, el teclado, la guitarra, la batería, el bajo, con una formación de ensueño que no necesita presentación.

López Nussa, es un consagrado pianista que ha logrado depurar con los años un sonido consistente, de peso, un sonido que surge del cuidadoso y sutil ensamble entre la academia y su tonificado acento cubano, su estilo, rítmico y elegante, lo han consagrado como uno de los pianistas más solicitados de le escena musical contemporánea.

Ray de la Paz, uno de los soneros más importante de la escena salsera, pondrá a gozar a los residentes de la ciudad y a los visitantes con sus inolvidables canciones como Todo se derrumbó, Enamorados, Solos tú y yo.

Cerrará con broche de oro, José Mangual Jr., el ‘barranquillero’ que baila arrebatao, el gran percusionista estadounidense que ha hecho méritos propios para figurar en un lugar destacado de la historia de la música latina.

Ray de la Paz considerado uno de los soneros más importantes de la escena, 2 veces laureado con el Premio Grammy y uno de los pioneros de la salsa romántica, es una de las grandes estrellas de la salsa invitado en este 2023 a Barranquijazz, Ray ha hecho historia al lado de Louie Ramírez y Ray Barreto, con temas inolvidables como Todo se derrumbó, Enamorados, Solos tú y yo, entre otros clásicos que han sido durante muchos años el deleite de melómanos y bailadores de todo el mundo.

José Mangual Jr., percusionista estadounidense, de origen puertorriqueño nació, creció en East Harlem, el barrio hispano de Nueva York conocido como “El Barrio”. A los quince años, José Jr. ya tocaba en grupos locales. Tal vez el aspecto más fascinante de la carrera de Mangual es su capacidad para evolucionar y afinar los sonidos de su música que ya cuenta con clásicos que suenan permanentemente en los grandes estaderos salseros: Barranquillero que baila arrebatao, Cuero na’ ma’, Campanero; Tres bongoseros y Guaguancó chano.

Sábado 16 de septiembre

La gran nómina musical continuará con el pianista de jazz Cyrus Chestnut, quien estará acompañado por el guitarrista Mark Whitfield; juntos regalarán a su público un viaje por sus profundas raíces góspel y lo mejor del hard bop.

Para el cierre, estará el cantautor, Santiago Cruz, uno de los artistas más reconocidos de Colombia, Cruz preparó exclusivamente para este Barranquijazz 2023, lo más selecto de su repertorio con lo mejor de sus inolvidables canciones.

También puede leer: Pescadores celebran el primer Festival del Manglar en Mallorquín, en medio de impactos ambientales

Angel Alvarez

Barranquijazz a la Calle

Adicional a todo esta programación musical, los asistentes tendrán conciertos gratuitos a cargo de agrupaciones de talla nacional e internacional.

Estos, se desarrollarán en la Concha acústica del Parque Sagrado Corazón el sábado 16 y domingo 17 de septiembre, con las destacadas presentaciones de:

Barrera Latinjazz Project, de la ciudad de Medellín, grupo ganador de la convocatoria de Barranquijazz en la categoría nacional

Maranguangoo, banda integrada por cinco músicos barranquilleros ganadores de la convocatoria en la categoría local

Juan Posso Trío (Ecuador)

Big Band Uninorte con Tomás Teherán & Mathiew (Barranquilla)

Samy Thiébault (Francia)

Emilio Morales Latín Jazz Quintet (Cuba)

Suministrada France. Paris. 10/2020. Samy Thiebault. Pochette (Youri Lenquette)

Franja académica y cultural

Como ya es costumbre, se tendrá este espacio alterno al festival de carácter gratuito, con actividades como: proyección de documentales, foros, talleres, conversatorios con personajes del medio cultural, charlas con los artistas participantes en el festival y lanzamientos de libros relacionados con la cultura del Caribe colombiano. Estos encuentros de inscripción gratuita se realizarán en distintos escenarios, en la sede Country de la Cinemateca del Caribe, en el Salón Jumbo, la Universidad del Norte y Bellas Artes.

La cifra: Más de 10 agrupaciones se presentarán en forma gratuita en Barranquijazz a la Calle, este fin de semana.