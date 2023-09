Ojo con la movilidad en el partido de la Selección Colombia: consulte el pico y placa en Barranquilla

Para este jueves consulte estos números del pico y placa correspondientes al 7 de septiembre de 2023. Recuerde que estas placas no podrán circular. En Barranquilla el pico y placa solo aplica para los vehículos de servicio público tipo taxi y no para los carros particulares.

Es la Secretaría de Tránsito y Seguridad vial la encargada de implementar la medida teniendo en cuenta el último dígito de la placa.

Para este jueves los taxis con placa terminada en 3 y 4 deberán acogerse a esta medida y no podrán salir a la calle desde las 6 de la mañana hasta las 9 de la noche.

Alcaldía de Barranquilla Pico y placa taxis Barranquilla 2023.

Multa por incumplir el pico y placa en Barranquilla

Los infractores serán sancionados según lo consagrado por el artículo 131 con una multa económica de quince (15) salarios mínimos legales diarios vigentes (SMLDV).

Es decir, cerca de $580.000. Pero no solo eso, además se quedarían sin su herramienta de trabajo, puesto que el carro sería inmovilizado.

La secretaria de Tránsito y Seguridad Vial, Sandra Milena Herrera Jiménez, explicó que el pico y placa en Barranquilla nació como una propuesta que hizo el gremio por la sobreoferta de circulación del servicio público.

En promedio, aproximadamente el 20% de los taxis tendrá un día de restricción de circulación a la semana para descanso de los conductores.

Seguridad en el ‘Metro’

El partido de Colombia y Venezuela se jugará este jueves a partir de las 6 de la tarde en el Estadio Metropolitano de Barranquilla. A las 2 de la tarde se abrirán las puertas del escenario deportivo. El Parqueadero no está disponible en estadio. Autoridades recomiendan el uso del transporte público.

En ese sentido, la Policía Metropolitana de Barranquilla presentó el dispositivo, que estará integrado por 1.615 hombres y mujeres de diferentes especialidades. Esta operatividad estará enfocada en hoteles, lugares de entrenamiento, rutas por donde se desplazarán las selecciones y el estadio Metropolitano. Adicionalmente, se realizará patrullaje aéreo con drones.

Sumado a esto, el Ejército Nacional se articulará para apoyar los controles en el tercer anillo de seguridad con soldados de la Policía Militar, puestos de control en las vías de acceso y salida de la ciudad, y en las principales vías del departamento. Asimismo, la Fuerza Aérea también dispondrá de un helicóptero para apoyar las labores de vigilancia aérea.

Asimismo, habrá 150 hombres del Ejército, el despliegue de la estrategia drónica, vigilancia con 119 cámaras dentro y en los alrededores del estadio, con las que se podrá hacer reconocimiento facial.

Recomendaciones:

Para una mejor movilidad se recomienda salir temprano y así evitar congestiones.

Si va a ingerir licor, sea responsable, entregue las llaves o use transporte público.

La Policía de Tránsito desarrollará antes, durante y después del partido, operativos de alcoholemia en puntos fijos y móviles de la ciudad.

A los conductores se les recuerda no exceder el límite de velocidad y recordar la fiscalización electrónica a lo largo de la vía, no invadir el carril contrario, llevar el cinturón abrochado y no hablar por celular, ya que una mínima distracción en una vía congestionada podría tener consecuencias fatales.

Otras observaciones:

Hidratarse permanentemente, sin esperar a tener sed.Usar ropa fresca y cómoda.Usar gorras, gafas de sol y cremas protectoras solares. No exponerse por mucho tiempo al sol.Las personas que estén en tratamiento médico, no suspenderlo, especialmente las personas con hipertensión arterial.

No es recomendable que mujeres embarazadas acudan a este tipo de eventos.

Se recomienda no asistir con niños de brazos ni menores de 5 años.

Personas con síntomas gripales deben usar el tapabocas.

Ante cualquier situación que ponga en riesgo la salud, ubicar al personal médico asistencial.

La Policía Nacional de Tránsito y los Orientadores de Movilidad estarán en puntos prioritarios para agilizar la movilidad.

“Invitamos a la ciudadanía a tener en cuenta estas medidas y recomendaciones, para disfrutar la fiesta del fútbol con tranquilidad y responsabilidad. Recuerden salir con tiempo y movilizarse en transporte público y si van a consumir alcohol, entregar las llaves. En el punto tendremos a nuestros Orientadores de Movilidad y Policía de Tránsito. Además, personal de campañas educativas en cruces peatonales y a las afueras del estadio, con mensajes de respeto a las señales de tránsito y consumo responsable de alcohol”, declaró Sandra Milena Herrera Jiménez, secretaria de Tránsito y Seguridad Vial.