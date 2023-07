Abrió el nuevo Centro de Bienestar Animal para los más peludos en Barranquilla ¿Qué animales atiende y qué servicios presta?

Barranquilla ha inaugurado el Centro de Bienestar Animal (CBA), el primer centro de atención para animales callejeros del Caribe, lo que representa un primer paso para que otras administraciones en la región, se unan a la protección animal. Con una inversión cercana a los 4.000 millones de pesos, esta instalación de 3.100 metros cuadrados se encuentra ubicada en el corregimiento de Juan Mina, en la vía 11 #4-413 y ya está operando al público.

La entrega del CBA se hizo el pasado 24 de junio cuando fue presentado a la comunidad este espacio adecuado para brindar atención médico-veterinaria, protección y cuidado transitorio a caninos, felinos y equinos en condición de vulnerabilidad en el Distrito de Barranquilla: con el objetivo de que estos cuenten con óptimas condiciones de salud.

El lugar cuenta con consultorios veterinarios, áreas de espera, 170 zonas de caniles, otros 60 guacales para gatos, pesebreras para equinos y espacios adicionales que permitirán una atención simultánea de hasta 700 animales, así como oficinas administrativas y área de hospitalización.

Entre los procedimientos que se podrán realizar se encuentran: cirugías, atención a maternidad, desparasitación, esterilización, vacunación, entre otros servicios.

Una de las características más destacadas del CBA es el servicio de cuatro patrullas animales, dos de las cuales están dedicadas a brindar atención de emergencia veterinaria y las otras dos se utilizan para realizar jornadas de esterilización en caninos y felinos de raza mestiza y/o criolla.

Estas patrullas se encargarán de responder a los reportes de emergencia y de llevar a cabo campañas de esterilización en diferentes comunidades.

Los horarios para la atención de emergencias van desde las 8:00 a.m. hasta las 5:00 p.m., siendo previamente reportadas. Por su parte, las jornadas de esterilización se realizan citando a los usuarios desde las 7:30 a.m. en el punto informado previamente en el agendamiento.

En el caso de esterilizaciones se hacen únicamente a caninos y felinos de raza mestiza y/o criolla que se encuentren en rango de 4 meses y 8 años, en óptimas condiciones de salud, sin sobrepeso. Para el procedimiento se debe contar con ayuno mínimo de 8 horas de alimento y 4 horas de líquido. En el caso de las hembras, no podrán estar en celo ni en estado de embarazo.

Detalles de operación

El CBA funcionará como un lugar de tránsito que permitirá la atención y recuperación que requieran los animales que ingresen, al tiempo que se promueve la adopción, por lo que no operará como hogar de paso, hospital permanente o refugio.

En ese sentido, la recepción de los casos que se atiendan será de aquellos que sean reportados y direccionados a la unidad de emergencia que se dirigirá al punto para brindar el servicio médico y, según corresponda, será trasladado al CBA.

Una vez culmine la recuperación del animal, ingresará al programa de adopción (en caso de no contar previamente con propietario y/o cuidador), en el marco de la campaña distrital ‘Adoptar es Salvar’. Para ello, se implementará una plataforma web para que aquellos ciudadanos interesados en adoptar un animal recuperado puedan postularse y realizar el proceso de manera sencilla y, de ser aprobado, brindarle una segunda oportunidad de vida a estos seres sintientes dentro de un hogar.

En el CBA se atienden los siguientes animales

Caninos

Felinos

Equinos

Que requieran atención médico-veterinaria y se encuentren en condición de vulnerabilidad.

Todo lo anterior en la jurisdicción del Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla.

La atención se prestará de manera transitoria con el fin de que otros animales en las condiciones mencionadas anteriormente que requieran atención médico-veterinaria también puedan acceder a los servicios.

¿Qué servicios se prestan a los animales ?

Cirugía

Maternidad

Desparasitación

Esterilización

Vacunación

Pruebas de laboratorio clínico

Hospitalización

Es importante tener en cuenta que estos servicios sólo se prestarán a aquellos animales que sean ingresados al Centro de Bienestar Animal, por su condición de salud vulnerable.

De igual manera, con la patrulla ambiental de EPA Barranquilla Verde se da respuesta a denuncias y/o reportes de ciudadanos que requieren una atención inmediata o rápida sobre prácticas que ponen en riesgo los recursos naturales.

Los reportes que atiende la patrulla ambiental son: tala y poda de árboles presuntamente sin permiso, uso indebido de permiso otorgado, árboles con riesgo de caída inminente, comercio o tenencia de fauna silvestre, maltrato de fauna silvestre, presencia de fauna silvestre, descargas activas de aguas residuales o líquidos a calles, calzadas, provenientes de lavados de vehículos, fachadas, zonas etc., disposición en flagrancia de residuos en vías, lotes, arroyos etc, emisiones activas de humo negro proveniente de industrias, hornos, etc., emisión de ruido activa molesta generada en eventos temporales, etc.

¿Dónde está ubicado?

Corregimiento Juan Mina – Vía 11 No. 4-413

Si el ciudadano en Barranquilla detecta un caso de maltrato o abandono, debe reportarlo a la línea 123 de la Policía, o a la línea de la Patrulla Animal 318 3727170 o al 3142846916,