“Colombia es un país altamente centralizado”: alcalde de Barranquilla hace un llamado al gobierno desde Bruselas

El alcalde de Barranquilla Jaime Pumarejo Heins está participando en la Cumbre Urbana de Bruselas (BUS), un encuentro donde políticos, expertos, entre otros, conversarán sobre los desafíos que enfrentan las ciudades, tales como el cambio climático, la migración, el crecimiento urbano y la desigualdad.

“Barranquilla es una ciudad que se ha enfocado en programas para mejorar las condiciones de pobreza y de inasistencia alimentaria, por eso tenemos un reconocimiento mundial y vamos a ir a exponer nuestro caso; cómo aquí, con poquito, hacemos milagros”, señaló el alcalde sobre el encuentro a PUBLIMETRO.

En el evento, que reúne a más de 300 ciudades de todo el mundo y más de 2.000 políticos, expertos y representantes de la sociedad civil, intercambiarán ideas y se establecerán prioridades para ciudades sostenibles, asequibles y habitables en el futuro.

Cabe destacar que la participación del alcalde Jaime Pumarejo, girará en torno a la sexta Cumbre de Champion Mayor de la OCDE, organización que conforma desde diciembre de 2022.

En la plenaria el tema central será la reducción de inequidades, en la que el alcalde expondrá la transformación social de la ciudad.

Precisamente uno de los programas que expondrá se llama Todos Al Parque, reconocido por el Prize for Cities de WRI como el proyecto más innovador en materia de desarrollo sostenible a nivel mundial, lo que le ha permitido tener espacios seguros de recreación, práctica de deportes y actividades culturales a minutos de sus viviendas. “Lo que tenemos es un programa de calidad que toma los parques y los hace un programa de la comunidad, eso significa preguntarles a los ciudadanos qué tipo de parques quieren tener. Entonces, diría que la infraestructura pública mezclada con la construcción de comunidades es clave”, añadió.

Otro factor que destacó fue la preservación del medioambiente en Barranquilla. “En esto estamos haciendo un gran esfuerzo, en construcción de resiliencia climática porque somos los que pagamos el más alto precio en la región ecuatorial por la crisis climática. Somos nosotros los que pagamos la cuenta: en vidas, en desplazamiento de personas, en migración climática y en costo fiscal por la infraestructura que tenemos que construir”, dijo el alcalde.

En el conversatorio también participarán los alcaldes de las ciudades de Bristol y Glasgow de Reino Unido, Rennes de Francia y Bratislava de Eslovaquia, quienes también explicarán las estrategias adoptadas.

Posteriormente, el 21 de junio el alcalde continuará representando a Barranquilla a nivel internacional en París, donde hará parte del lanzamiento de una iniciativa en pro del crecimiento sostenible.

“Vamos a estar con la alcaldesa de París, con el alcalde de Río de Janeiro, con Jeffrey Sachs, un economista muy laureado y con otros alcaldes del mundo lanzando una iniciativa que es la Comisión para el Financiamiento del Desarrollo Sostenible en Ciudades Mundiales, una comisión que tendrá una duración de dos años en la que queremos recomendaciones a la Organización de las Naciones Unidas y otros expertos sobre cómo crecer sosteniblemente, pero sin incrementar la pobreza”, añadió Pumarejo Heins.

Un desafío de las regiones

Durante su intervención en Bruselas el alcalde se refirió a los desafíos que los departamentos de provincia tienen sobre el poder central del gobierno. “El gran desafío es con el gobierno nacional. Colombia es un país altamente centralizado y los alcaldes tenemos la responsabilidad, somos los que le miramos la cara a nuestros electores y ciudadanos a los ojos, pero no tenemos los dineros, no tenemos los recursos o las capacidades para que las cosas pasen”, afirmó.

Participación en Bruselas

El alcalde Jaime Pumarejo inició su agenda con la plenaria de Reducción de Inequidades en Bruselas, evento más concurrido de la Cumbre con la presencia de 1.100 personas.

Durante la cumbre, Pumarejo también asistió a un encuentro con el alcalde de Bruselas, Phillip Close. Aquí estará dialogando sobre los retos del incremento del costo de vida en las ciudades y la escasez de viviendas asequibles junto a los Champion Mayor de la OECD y el Secretario de Estado de la Región Bruselas-Capital, Pascal Smet.

Luego, hizo presencia en la reunión de los Champion Mayor, donde este año el tema a tratar es “Hacer frente a las crisis del costo de la vida y de la vivienda en las ciudades”. El diálogo se desarrollará en una mesa redonda privada y, como resultado de la sesión, los alcaldes aprobarán el documento de política pública “Brussels Blueprint for Affordable Cities and Housing for All”.