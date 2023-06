Vuelve y juega: pasajero cogió a golpes a funcionarios de LATAM en el aeropuerto de Santa Marta

A través de las redes sociales se conoció un nuevo caso de agresión a los funcionarios de las aerolíneas del país. En esta oportunidad un pasajero, que estaría bajo los efectos del licor, agredió violentamente a varios funcionarios de LATAM en el aeropuerto de Santa Marta.

En el video se observa al pasajero, que presuntamente estaba bajo los efectos del alcohol, que agrede a uno de los funcionarios de LATAM, mientras otras trabajadoras de la aerolínea y acompañantes del personaje, intentan separarlos.

Puede leer: Mujer agredió con puños y patadas a trabajadora de Avianca

Agresión a trabajadores de LATAM en aeropuerto de Santa Marta

En las imágenes aparece el pasajero descalzo, agarrando y empujando con fuerza al funcionario, ante la mirada de decenas de pasajeros que se encontraban en la terminal aérea.

Varios hombres intentaron separarlos y por un instante lo logran; sin embargo, el pasajero vuelve a se lanza contra el trabajador de la aerolínea.

De manera preliminar, se conoció la situación se registró cuando los funcionarios le pidieron los documentos de identidad.

Usuarios de internet se pronunciaron sobre el hecho a través de las redes sociales. “Es increíble más de un minuto de grabación de pelea en un aeropuerto y que no aparezca @PoliciaColombia estamos llevados con esa ausencia de autoridad y con todo mundo queriendo hacer lo que le da la gana porque en este país no hay leyes para castigarlos. Cagaos y el agua lejos”, “Que le prohíban de volar, que viaje por tierra”, “Y si lo dejan subir al avión es capaz de causar una tragedia” y “La pregunta es por qué tanto maltrato a empleados de aerolíneas, no es normal, será que las persona están cansadas de sus incumplimientos y en la forma en cómo a veces responden… es algo que toca mirarlo de ambos lados”.