Pico y placa Barranquilla para taxis: así aplicará la restricción para este viernes

No olvide este viernes que si usted labora en el servicio de taxis, no podrán circular estos números de placas el 2 junio de 2023. Recuerde que en Barranquilla el pico y placa solo aplica para los vehículos de servicio público tipo taxi y no para los carros particulares.

Es la Secretaría de Tránsito y Seguridad vial la encargada de implementar la medida teniendo en cuenta el último dígito de la placa.

Para este viernes los taxis con placa terminada en 7 y 5 deberán acogerse a esta medida y no podrán salir a la calle desde las 6 de la mañana hasta las 9 de la noche.

Alcaldía de Barranquilla Pico y placa taxis Barranquilla 2023.

Multa por incumplir el pico y placa en Barranquilla

Los infractores serán sancionados según lo consagrado por el artículo 131 con una multa económica de quince (15) salarios mínimos legales diarios vigentes (SMLDV).

Es decir, cerca de $580.000. Pero no solo eso, además se quedarían sin su herramienta de trabajo, puesto que el carro sería inmovilizado.

La secretaria de Tránsito y Seguridad Vial, Sandra Milena Herrera Jiménez, explicó que el pico y placa en Barranquilla nació como una propuesta que hizo el gremio por la sobreoferta de circulación del servicio público.

En promedio, aproximadamente el 20% de los taxis tendrá un día de restricción de circulación a la semana para descanso de los conductores.