‘Cabarex’, montaje teatral de Barranquilla, se presenta con su diversidad, en Bogotá

Nueve actores costeños de la Compañía de Creación Artística y Producción Teatral Mandragoart llegan a la capital del país este miércoles, 31 de mayo, a las 7 p.m. en el Teatro Jorge Eliécer Gaitán presentando su obra ‘Cabarex’, bajo la dirección de Albie Birmann. El montaje nació en 2021 porque su director, egresado de la Facultad de Artes ASAB, venía creando teatro queer con enfoque en diversidad de género desde hace más de diez años en Barranquilla. La obra la describen sus actores como un acercamiento al cabaret, pero no de una forma explícita. “’Cabarex’ está planteado por sus letras con una “X” porque es la versión díez del espectáculo y se divide en dos partes. La parte rosa y la parte oscura”, dijo Birmann a PUBLIMETRO.

El montaje toma elementos en los siete pecados capitales, pero no para generar culpa en el espectador sino para crear reflexiones a partir del hedonismo de estas representaciones, que cuenta con nueve actores en escena.

“No hablamos de los pecados capitales de una forma blasfema sino que los exploramos desde nuestra propia humanidad, desde el placer de los sentidos, que forman parte de nuestra naturaleza humana”, detalló Birmann.

Este no es el primer montaje de la compañía Mandragoart, en 2020, Caribe Afirmativo adoptó uno de los montajes de Birmann llamado “Alzados en almas” y lo llevó a poblaciones lejanas en la región norte del país. “Llegamos a los Montes de María en un lugar, donde se sufrió tanta violencia y nos presentamos con este montaje LGBTIQ+ y fue muy fuerte escuchar a la gente y esos testimonios de parte y contraparte del conflicto armado y eso nos marcó, porque fue uno de los montajes más impactantes con el cual tocamos a este público”, recordó el director de ‘Cabarex’.

La anterior versión de este montaje estaba titulada como ‘Cabaret 8 y medio’ inspirada en el director de cine italiano Federico Fellini. Con esa obra Mandragoart logró llenar en sus dos presentaciones las ochocientas sillas de la Fábrica de la Cultura en Barranquilla el año pasado.

“Allí abordamos el mundo de los sueños y la fantasía con un montaje onírico y de alucinaciones y el año pasado terminamos la temporada con ‘Seven Carabet Nine’. Vamos, con siete, ocho y nueve y este año vamos con ‘CabareX”, destacó su director.

La obra cuenta la historia personal de Albie Birmann, que también puede escenificar la historia de cualquier persona diversa, con el uso de colores y música en escena. “Es un niño, que no se sentía cómo niño en todo con su cuerpo, con su orientación sexual, con su identidad de género en su momento. Un niño que tuvo que hacer una búsqueda muy difícil para saber si se sentía hombre o se sentía mujer”.

El personaje encuentra a sus musas en las telenovelas mexicanas como Thalía y en cantantes como Gloría Trevi y se sumerge en un mundo no tan rosa como había soñado tras hallar a un mal amor que casi destruye su vida. “No vi el mundo con la fuerza que lo vi, cuando me tuve que enfrentar a él. Cuando fui por primera vez a una discoteca, cuando me enamoré por primera vez de mala manera, que por poco me muero en esa experiencia, pero luego encuentro la redención”, resalta Albie.

El protagonista de la obra después de una catarsis personal encuentra a su familia profesional y de nuevo llega el buen amor a su vida de la manera más inesperada. Los demás actores del montaje no representan personajes, como tal, sino situaciones representativas en la historia del actor principal.

Los actores que le dan vida a ‘Cabarex’

Valentina León, de 24 años, es una de las actrices y cantantes de ‘Cabarex’ que viajará con su voz a Bogotá como parte de esta obra. “Cabarex ha sido desde sus inicios una obra creada en conjunto. Para todos ha sido una experiencia de exploración y descubrimiento de nosotros mismos. También destaco la libertad que nos ha dado nuestro director de crear. Nosotros ponemos en escena situaciones de la vida de ese personaje principal. Yo represento la heterosexualidad del protagonista y soy a la vez su antagonista, en esa lucha por querer ser algo que la sociedad le pedía, pero que no era su identidad y luego represento la competencia del medio artístico. Me convierto en muchas expresiones en la obra”.

Hilver Cobo de 22 años es otro de los actores del montaje quién empezó siendo público de la obra y ahora hace parte del grupo Mandragorat. “He podido estar en todo el proceso, tanto detrás como ahora delante del telón, en las tablas con un proceso constante y con mucho esfuerzo por todos los ensayos que tenemos. Mi personaje tiene que ver con la monstruosidad y el momento cuando el protagonista llega a su punto más bajo en sus problemas y su monstruo interior lo acecha y ese soy yo”.

Entre los actores se puede ver en escena el amor, la traición, así como la luz y la reconciliación con el ser. Al final, la obra presenta un mensaje de empoderamiento y sororidad, entre las personas, en la búsqueda de una aceptación contra la discriminación por género.

“Para mí la música es muy importante, porque me ha influenciado en todo mi arte performático. La obra está contada con canciones y hay dos intervenciones de texto de un autor español que se llama Ángelo Néstore, quién nos entregó sus textos para el montaje”, explicó Albie.

Entre otras importantes colaboraciones, ‘Cabarex’ cuenta con las canciones de la cantante española Amapola López, mejor conocida como La Prohibida con las pistas originales de sus temas para que fueran interpretadas por Birdman y la diseñadora barranquillera Judy Hazbún confeccionó parte del vestuario de la obra.

La cifra: nueve actores en escena hacen parte del montaje ‘Cabarex’. La obra se ha presentado ante más de dos mil personas en Barranquilla.