“Hacer rock en el Caribe es resistencia pura” : Cielito Drive

La banda barranquillera Cielito Drive regresa con nueva música en este 2023 después de una pausa en la que no dejaron de crear una identidad en su sonido plasmada en su nuevo tema ‘Efímera’. Sus fans no olvidan que era el año 2004, cuando Cielito Drive apareció en el radar de la música alternativa colombiana. ‘Pregón Caribe con Feeling para ti’, su primer demo, fue programado en emisoras universitarias y televisión nacional, sumando también un gran número de presentaciones por la costa Caribe, ganando seguidores a sus ritmos de: rock latino alternativo, ska punk rock, cumbia, baladas y sonoridades tropicales con líricas llenas de voltaje, humor cotidiano, sátiras y vivencias, escritas y descritas por Jose Reb, compositor y director de la banda. ‘Pregón Caribe con Feeling para ti´, mejor conocida como ‘100 Pesos’, llevó a Cielito a tener gran alcance en todo el país, es una de las canciones favoritas del público, haciéndola hasta hoy uno de los himnos de la banda. Esto le contaron a PUBLIMETRO.

¿Cómo fue el proceso creativo para la grabación del tema ‘Efímera’ con el que Cielito Drive regresa con nueva música?

En general, todo el nuevo material que lanzaremos, en los próximos años, viene producido una parte por mí y otra parte de la mano con Mau. Puntualmente, hablando de ‘Efímera’, es un tema que venía desarrollando hace tiempo, nació con el riff y la música y posteriormente hice la letra, la produje y grabé toda en mi estudio, fue mezclada por Cristian López y masterizada por mí. Es una composición que representa un profundo significado para mí. Inspirada en una persona muy especial para mí.

Cielito Drive ha pasado por varios tipos de sonido e incluso realizado algunos covers como el tema ‘La plata’ sin embargo con ‘Efímera’ se enfocan en el rock ¿Cómo son esas metamorfosis de Cielito Drive?

Desde nuestros inicios siempre he planteado diversidad de géneros y estilos en mis composiciones, teniendo como base siempre el rock, y por lo general la base de la mayoría de las canciones es el rock o alguna de sus vertientes, con diversas influencias de otros géneros como el ska, reggae, punk, entre otros. Pero sin duda mucha de la nueva música que vamos a lanzar este 2023 es rock en esencia principalmente, pero no será el único género que abordamos. los próximos lanzamientos que siguen si son bien poderosos bajo esa onda. Pero además también lanzaremos baladas, boleros, entre otras sorpresas sonoras. Estos próximos años viene mucho material nuevo y eso me tiene muy contento y motivado.

Se demoraron unos años en lanzar música ¿Qué pasó en ese tiempo? ¿Cómo regresaron al estudio?

Entre el lanzamiento de nuestros anteriores discos, pasado prometedor vol 1 y el tributo a Diomedes estuvimos bastante ocupados en ello. En paralelo a esos lanzamientos, siempre he estado componiendo y produciendo nueva música por mi parte y de la mano de Mau. Se ha venido trabajando con calma y paciencia porque no tenemos afanes ni presiones para lanzar el nuevo material y porque toda la nueva música se ha venido cocinando a fuego lento, es mucho mejor trabajar con calma y así ha sido. También, tanto Mau como yo, tenemos otros proyectos en paralelos que venimos desarrollando y ha sido perfecto para trabajar con calma la nueva música de Cielito. Pero los años de espera acabaron porque lo que viene es bastante nueva música.

¿Piensan lanzar otras canciones en este 2023?

Con Cielito se vienen muchos lanzamientos. Nuestro nuevo álbum se titula ‘Imprevistos’ y será lanzando en 3 entregas de 4 canciones. Para un total de 12 canciones que lanzaremos a lo largo del 2023 y el 2024. Adicionalmente preparamos otra edición de pasado prometedor vol 2, temas viejos en versiones actuales y fantaseando con sacar otro tributo, y a otros grandes nuestro folklore, pero eso si será con calma. (Risas).

¿Dónde su público los a poder escuchar en 2023?

Principalmente en todas las plataformas digitales esta y estarán los nuevos lanzamientos y en nuestros canales oficiales. Cielito Drive en insta, face y demás.

¿Cómo ven el panorama del rock en el Caribe?

La escena viene re florecienco de unos años para acá porque había estado levemente quieta en años anteriores. Pero en general el ecosistema siempre está bastante activo, hay muchas bandas nuevas haciendo muy buena música. Algunas de mis favoritas más recientes son: The Satanic Majesties Request, Mal De Ojo, Noo Tropico, Rosas En Luto, Dres Tamiz, Spittinfijah por citar algunos, pero hay un montón de nuevas propuestas sucediendo y eso es bastante inspirador para mí. Estamos bien de bandas y propuestas, de lo que estamos faltos es de espacios y de mas cultura de apoyo a nuestros talentos tanto por parte de los privados y principalmente de lo público . Pero poco a poco hemos venido desarrollando y creciendo como escena, y ahí va la cosa. Poco a poco. Lo importante es que siempre las bandas están lanzando material y eso es muy importante. A veces nuestro contexto bajonea y no dan ganas de hacer o lanzar nada, pero es lo que hacemos desde siempre con todo y las complejidades de nuestro contexto, pero seria genial poder avanzar un poco mas como ciudad en ese sentido. Pero lastimosa mente falta mucha voluntad política. Yo tengo fe que algún día, algún día ojalá no muy lejano y ojalá este vivo para presenciarlo tengamos mejores condiciones y garantías que dignifiquen nuestro que hacer . Así como si pasa en ciudades Medellín, Bogotá, Cali y Bucaramanga, que son ciudades que si piensan en sus artistas y las diversas manifestaciones que existen y la oferta para ellos es bastante amplia a diferencia de acá. Como hemos dicho siempre, Barranquilla no es solo Carnaval. Pero ajá… para ciertos sectores pareciera que fuera lo único que existiera e interesara. Hasta a Shakira en su momento le paso. Ella una gran parte de su carrera al inicio tenia el rock como componente principal, pero el rock no es pa todo el mundo o no por mucho tiempo y aunque tenemos una tradición de rock muy importante en la ciudad, los intereses de ciertos medios y círculos sociales en apoyar lo mismo de siempre genera pocas posibilidades de crecer de la manera como deberíamos el sector alternativo. Hasta que el grueso de la población no le de el valor que merecen los talentos locales seguirá siendo una odisea hacer lo que hacemos. Hacer rock en el Caribe es resistencia pura. Somos la resistencia en carne viva todos y cada uno de los proyectos que existen y que han existido.

¿Con la inflación que vive Colombia actualmente cómo se plantean de nuevo ese ‘Pregón Caribe’?

Jajajajaja (risas), la gente dice que ya pasamos hace rato, los mil pesos y los 10 mil pesos… eso varía según el asunto. En 2021 hicimos un remix de pregón con unos amigos muy especiales, Benny B, Andrew Spitin y Walter Hernández de Systema Solar, que revive ese sentimiento que cobra vigencia “to los años”, como dice la canción, jejeje (risas).