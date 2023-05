Más peligroso que un vidrio en un jabón: periodista denunció que le pasó con reconocida marca

La periodista Giselle Aparicio denunció en redes, que terminó herida en su piel tras el presunto uso de un jabón, que tenía incrustado un vidrio, que fue elaborado por una reconocida marca. La afectada contó que compró el jabón en una tienda, en un exclusivo centro comercial, en Barranquilla.

Según la denuncia, el jabón era de verbena y la usuaria lo usó por varios días, sin detectar el vidrio, “pero el viernes yo me fui a bañar y sentí como que me estaba cortando, pero como este es un jabón que tiene cositas, como los jabones de avena, mínimo es que me está como raspando”.

Después del baño fue la mujer se dio cuenta que terminó con varias heridas en la piel. “Me doy cuenta que todo me está sangrando. Estaba sangrándome, la pierna, el brazo”.

Mujer denunció que halló un vidrio en jabón de reconocida marca

Incluso, le tocó ponerse curitas en varias partes del cuerpo. Al día siguiente, la mujer decidió revisar qué ocurría con el producto y procedió a sacar los ingredientes que tenía cuando para su sorpresa descubre que el jabón, al parecer, tenía incrustado un peligroso y filoso vidrio, en su interior.

La denunciante afirmó que regresó a la tienda donde compró el jabón y le contó lo ocurrido a la vendedora que le vendió el producto quien habló con la gerente. “Nunca pidieron disculpas en representación de la marca, solo tomaron mis datos”.

Aún así, ella pidió la devolución del jabón y solicitó otro líquido, sin embargo, le pese a lo ocurrido, le tocó pagar los 70 mil pesos del excedente. “Uno se pone a pensar. El daño es grande. Me pude haber pasado el jabón en la cara, le pudo haber pasado a un niño, a personas anti coaguladas que una cortada es gravísimo y ni siquiera disculpas pidieron”, lamentó la periodista.

Gisselle, es la coordinadora de comunicaciones de los Juegos Parapanamericanos Juveniles de Bogotá, fue editora en Canal Capital y periodista en RCN. Además fue jefe de prensa del equipo Millonarios.

Respuesta de la marca sobre el caso

PUBLIMETRO escribió a la cuenta de Instagram de la marca para pedir una declaración sobre el caso. Nos respondieron que “estamos al tanto de la situación y en contacto directo con la clienta” y agregaron que estarán informando sobre el tema.

Por si a alguien le interesa. Este es el story time pic.twitter.com/M5krFdMtJI — Gisselle (@Lemmings_182) May 16, 2023

¿Cómo denunciar un producto ante la SIC en Colombia?

Si usted tiene conocimiento o conoce sobre un producto que se encuentre dentro del territorio nacional susceptible de ocasionar lesiones o poner en riesgo de alguna manera la salud o integridad de los consumidores dentro de un uso normal, sírvase proporcionar la siguiente información:

Nombre del producto

Uso frecuente

Lugar de compra

Incidentes o lesiones ocasionadas

Correo electrónico

Si usted detectó dentro del territorio nacional productos denunciados en otros países como inseguros, sírvase proporcionar la siguiente información:

Nombre del producto

Referencia, código o fabricante

País de origen de la alerta

Lugar del territorio nacional donde lo encontró

Correo electrónico

Denuncie en contactenos@sic.gov.co

Líneas de atención

Teléfono Conmutador: +57 (601) 587 0000 - Bogotá - Línea Gratuita Nacional: 01 8000 910165

Contact center+57 (601) 592 0400

Correo Institucional: contactenos@sic.gov.co