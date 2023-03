Se conoce la versión de hombre acusado de amenazar a El Heraldo: “Se me juzgó a priori”

El periodista Alberto de Jesús Henao Peralta apareció en varios medios de comunicación en Barranquilla para revelar que él sería uno de los hombres que llegó a El Heraldo este lunes, cuando periodistas de este medio aseguraron que habían sido intimidados por varios sujetos armados, quiénes habrían exigido hablar con la directora de este medio, para que entrevistara al condenado Digno Palomino, jefe de una banda criminal en la ciudad.

Estos hechos han generado rechazo nacional, lo que llevó a un pronunciamiento de la FLIP que pidió la protección de este medio y de diversos organismos a nivel nacional como la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo, entre otros.

Henao, quien dijo que fue colaborador de El Heraldo en los años noventa, entregó su declaración sobre lo acontecido al diario La Libertad. Allí, dijo que está grabando en video, un reportaje sobre Palomino, que fue a entregar a su directora. “Fui a llevar una primicia, no llegué ni amenazado ni presionado”, afirmó.

“Es importante darle a conocer a la opinión pública que he sido totalmente involucrado en toda esta situación. Se me juzgó a priori, no se ha tenido en cuenta la presunción de inocencia”, señaló Henao.

Asimismo, en su versión, el periodista, explicó que desde el año anterior, elabora un trabajo documental sobre Digno Palomino.

“Estábamos haciendo un trabajo sobre Digno Palomino, eso no es desde ahora. Es un contacto que se hizo el año inmediatamente anterior. Se concretó este año a finales del mes de febrero y quisimos darle la oportunidad como cualquier periodista. Hicimos el reportaje el 25 de marzo al señor Digno José Palomino Rodríguez. El reportaje duró 26 minutos. Le dimos la oportunidad porque quiere someterse a la paz total, al igual dice que está arrepentido y que no quiere delinquir. Yo hice un reportaje, no soy delegado de comisionado de paz, ni soy delegado del Congreso, ni trabajo con el Congreso”.

Además añadió que “al ver la importancia que tuvo este reportaje que dio Digno Palomino me pareció que El Heraldo se podría llevar la primicia de este reportaje, que lo analice la directora con los periodistas. Llegué con ese propósito altruistamente, no llegué ni presionando, ni obligado ni que me haya mandado Digno Palomino. Yo no vendo grabaciones. Cuando llegué al mencionado medio de comunicación solicité por la señora directora. Sin embargo una señora que me atiende me dice que ella está en un consejo de redacción. Nos sentamos a esperarla. Nos sentamos el señor camarógrafo, el señor Alex Martínez y mi persona. Los señores escoltas, uno de ellos entró primero y llega y dice: nuestro deber es ver cómo están ubicados, donde están y nos salimos. En sí, ellos no demoraron tres minutos en esas instalaciones. No mostraron armas”, recalcó Henao.

Para concluir Henao Peralta aseguró no tener “ningún requerimiento de la justicia” hasta el momento sobre estos hechos.