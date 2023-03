“La gente clama el modelo de Bukele”: Jaime Pumarejo, alcalde de Barranquilla

El modelo de gobierno del presidente del Salvador Nayib Armando Bukele sigue generando reacciones en Colombia y esta vez el alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo dijo que muchos están “desgraciadamente” a favor de las acciones del mandatario salvadoreño, pese a las denuncias sobre las violaciones contra los derechos humanos que este régimen ejerce. El jefe del gobierno de la Arenosa tuvo una larga entrevista con el director en la emisión de Noticias Caracol, Juan Roberto Vargas, este domingo 20 de marzo y allí se puso “berraco” por la más reciente masacre que cobró cinco muertos en el barrio Villanueva, este domingo.

Pumarejo dijo que la problemática se sale de sus manos y que se siente “abandonado” por el Estado, motivo por el que le lanzó varias críticas a la administración del presidente Gustavo Petro y a las reformas laboral, pensional y a la de la salud que este promueve.

“Al barranquillero no le importa la gran reforma a la justicia, no le importa el debate de la reforma pensional, ni siquiera la de la salud porque hoy dice: ‘Qué me va a importar la reforma a la salud si en una semana me pueden atracar y puedo perder la vida’, dijo.

Y añadió, según su opinión del ciudadano común que vive en esa capital, que la ciudadanía “quiere caminar por la calle con tranquilidad, seguridad y justicia”, dando a entender que el sistema judicial debe ser estricto y no laxo con la delincuencia.

Jaime Pumarejo también dijo que la gente se está inclinando al modelo de Bukele, presidente de El Salvador que con autoritarismo y humillaciones hacia los pandilleros de su país espera llenar una megacárcel de con capacidad de 40.000 reclusos, lo que ha sido repudiado por Petro.

“Desafortunadamente, hoy la gente clama el modelo de Bukele, que es restrictivo de los derechos humanos y que es una cosa que no debería suceder, pero hay gente que está mirando ese modelo porque la democracia actual colombiana no le está ofreciendo los derechos”, resaltó.

“Claman el modelo de Bukele”: Jaime Pumarejo, alcalde de Barranquilla

Y concluyó que desde su parte hace lo que puede en Barranquilla para combatir a la delincuencia.

“Lo que está a nuestro alcance, lo hacemos. Señalamos a los bandidos, le damos herramientas a la Policía, decimos las instrucciones que debemos”, manifestó.

Finalizó despachándose contra el Gobierno Nacional, en televisión nacional. “Pero de ahí en adelante, la separación de poderes y el demasiado centralismo en este país nos tienen en un estado en el que el Gobierno y los legisladores y las personas que pueden arreglar este problema están demasiado abstraídas, demasiado lejanas de los ciudadanos”.