Jetour inaugura su primera vitrina global en Colombia y lanza la SUV híbrida T1

La marca automotriz Jetour dio un nuevo paso en su estrategia de expansión regional con la apertura de su primera vitrina bajo los estándares globales de la compañía en Colombia. El espacio, concebido para ofrecer una experiencia moderna, tecnológica e inmersiva, reafirma la importancia del mercado colombiano dentro de los planes de crecimiento de la firma en América Latina.

La inauguración se produce en un momento de fuerte dinamismo para Jetour, que reporta un crecimiento del 80 % frente a 2025 y proyecta comercializar 2.000 unidades durante 2026. La compañía espera cerrar el año con un incremento del 170 %, impulsado por un portafolio de siete referencias y la incorporación de tres nuevos modelos en el segundo semestre.

“Colombia se ha convertido en un mercado clave para la estrategia de crecimiento de Jetour en América Latina. La apertura de nuestra primera vitrina global refleja la confianza que tenemos en el país y en el potencial de sus consumidores”, señaló Juan Diego Galindo, gerente general de AUTOCOM, distribuidor oficial de la marca.

Lanzamiento de la Jetour T1

Como parte de esta nueva etapa, Jetour presentó la T1, una SUV híbrida enchufable (PHEV) que amplía la oferta de movilidad electrificada en el país. El modelo combina un motor a gasolina turbo de 1.5 litros con un motor eléctrico de imanes permanentes, alcanzando 333 caballos de fuerza y 530 Nm de torque. La configuración incluye transmisión DHT y suspensión delantera MacPherson y trasera multilink, orientadas a brindar confort y estabilidad en ciudad y carretera.

En eficiencia, la T1 ofrece una autonomía combinada cercana a los 1.200 kilómetros y hasta 117 kilómetros en modo 100 % eléctrico, gracias a su batería LiFePO4 de 26,7 kWh. Además, admite carga rápida DC, capaz de recuperar del 30 % al 80 % de la batería en unos 30 minutos.

El interior incorpora una pantalla central de 15,6 pulgadas con conectividad inalámbrica para Apple CarPlay y Android Auto, comandos de voz en español, asientos ventilados y climatización dual con modo mascota. En seguridad, el modelo integra asistencias avanzadas a la conducción (ADAS), como control crucero adaptativo, frenado autónomo de emergencia, monitoreo de punto ciego y alerta de tráfico cruzado.

Una nueva fase en el mercado colombiano

La apertura de esta vitrina global y el lanzamiento de la T1 marcan el inicio de una nueva fase para Jetour en Colombia, alineada con la estrategia internacional de la compañía, que proyecta alcanzar ventas globales cercanas a los 2 millones de unidades en 2026 y fortalecer su presencia en mercados estratégicos alrededor del mundo.