Xiaomi 17T y 17T Pro: fotografía Leica y potencia extrema llegan a Colombia de la mano de Richard Ríos

Xiaomi anunció oficialmente la llegada al país de la nueva serie Xiaomi 17T, integrada por los modelos 17T y 17T Pro. La marca busca consolidar su presencia en el segmento premium con una propuesta que combina fotografía avanzada, pantallas de alto nivel y baterías de gran autonomía. Como imagen oficial de la campaña estará el futbolista colombiano Richard Ríos, reflejando el enfoque en creatividad y rendimiento.

Fotografía: Leica como protagonista

La gran novedad de esta generación es la incorporación de un teleobjetivo Leica x5, acompañado por una cámara principal de 50 MP. El 17T Pro integra un sensor de 1/1,31 pulgadas, mientras que el 17T apuesta por uno de 1/1,55 pulgadas. Ambos dispositivos cuentan con óptica Leica UltraPure y lente híbrido Summilux 1G+6P, diseñados para mejorar la claridad en condiciones de luz complejas.

El sistema permite capturas desde macro a 30 cm hasta zoom óptico de 10x y un zoom digital con IA de hasta 120x. En video, el 17T Pro destaca con grabación cinematográfica en 4K a 60 fps, mientras que funciones como Leica Live Portrait y herramientas de collage buscan potenciar la creatividad en redes sociales.

Pantallas AMOLED con cuidado ocular

La serie integra pantallas AMOLED 1.5K con brillo máximo de 3500 nits, certificación TÜV Rheinland Intelligent Eye Care y tasas de refresco de hasta 144 Hz en el 17T Pro (120 Hz en el 17T). Los biseles ultradelgados y el diseño LIPO en el modelo Pro refuerzan la experiencia inmersiva, mientras que el 17T ofrece un formato más compacto y ligero.

En diseño, Xiaomi mantiene acabados minimalistas y modernos, con opciones de color que van del azul intenso y violeta al blanco ópalo y negro.

Batería y rendimiento

El Xiaomi 17T Pro incorpora una batería de 7000 mAh, la más grande en un smartphone Xiaomi para mercados internacionales, con carga rápida HyperCharge de 100 W e inalámbrica de 50 W. El 17T, por su parte, ofrece 6500 mAh con carga rápida de 67 W.

Ambos modelos integran procesadores MediaTek Dimensity de última generación: el 9500 de 3 nm en el Pro y el 8500 Ultra de 4 nm en el 17T. El sistema de refrigeración Xiaomi 3D IceLoop asegura estabilidad incluso en sesiones de gaming o multitarea intensiva.

Con la alianza con Leica y la presencia de Richard Ríos como embajador, Xiaomi refuerza su estrategia de posicionarse en el segmento premium, ofreciendo dispositivos que no solo acompañan la vida digital, sino que la potencian.